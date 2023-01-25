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養成「5大職場好氣場特質」！讓你跟同事、主管更好相處

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文／Workworks職場人

職場上撇除工作職務的壓力，讓不少職場人們最頭痛的絕對是人際關係的相處，有些同事給人平易近人、好相處的印象，反之則會給人一種難相處的氛圍，甚至氣場強大的主管能帶起良好的團隊合作關係，氣場不足的人無法凝聚團隊向心力！想要在工作上擁有良好的職場人際關係嗎？快跟著編輯的分享，一起養成這「5大職場好氣質的特質」吧！

職場好氣場特質

1.重視形象、低調大方

職場人們認為第一印象重要嗎？英國曾有臨床心理學家分享「第一印象的建立，在於初次見面的七秒鐘」，倘若你的外在打理的很隨意，容易讓人感覺你是個輕浮、隨意的人，當職場人們養成「好好打理自己、讓外在體面得宜」的習慣時，正代表著你已符合職場好氣場特質的第一要素；甚至作為一位有領導力的主管，更必須培養「低調大方」的個性，不能隨意虛張聲勢、刻意出風頭，並將團隊的榮譽擺放在首要位置。

2.行為端正、待人客氣

工作場所幾乎是會待上一整天的地方，與主管同事間的相處堪稱比家人相處時間更久，職場上「行為端正、待人客氣」漸漸成為好氣場的關鍵之一，除了謹守工作職責、不隨意挑撥同事間的感情，對人更要抱持同理心，編輯貼心提醒態度客氣不代表待人客套唷，偶爾態度過於客氣反而會讓人更加反感。

3.充滿自信、說話有條理

職場人們是個充滿自信還是容易自卑的人呢？「個性正向積極、講起話來有條理」往往成為同事間的靈魂人物，倘若更擁有「敢承擔責任、勇於挑戰」的特質，絕對是公司積極想栽培的領導人對象，職場人們可以觀察看看，辦公室環境裡「充滿自信」的同事是不是更容易引起大家的關注度、自然而然散發出好氣場呢。

4.有企圖心、有願景

當你在乎這份工作、勇於扛起責任不怕失敗的態度時，自然而然能培養工作上的企圖心、積極展現個人特質，俗話說「一個人走得快，一群人走得遠」，倘若公司裡皆培養有企圖心的員工，進而督促我們日常決策、團隊的核心氣氛，才有機會達到更高更美好的願景！

 5.喜歡交際、鼓勵團隊合作

職場好氣場特質的最後一點，必須養成「喜歡交際、鼓勵團隊合作」的氣氛，往往喜歡和同事交際聊天的對象，除了容易培養好的合作默契、也能讓員工們能夠融入在工作氣氛中，職場人們可以換個角度思考，倘若員工們屬於悶不吭聲的話，反而容易造成團隊裡的小紛爭呢！

以上「5大職場好氣場的特質」職場人們學起來了嗎？如果有其他維持職場好氣場的特質，也歡迎推薦給編輯唷！

Source：104職場力 

【延伸閱讀】

5個常見職場地雷請避開！矽谷創業家分享「幫倒忙、踩線管別人的工作項目」最討厭

職場工作請託術！「8種工作上請託的說話準則」， 如何請主管、同事幫忙卻不失禮？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 特質

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