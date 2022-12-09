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陳昊森收蟑螂禮物氣噗噗　點名伯爵綠錶、寬版戒不踩雷

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▲陳昊森與柯佳嬿出席伯爵Glide into Joy聖誕佳節珠寶暨腕錶鑑賞會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

PIAGET（伯爵）今舉辦Glide into Joy聖誕佳節珠寶暨腕錶鑑賞會，邀請形象大使陳昊森與女星柯佳嬿出席，示範最新腕錶與珠寶，兩人不約而同推薦伯爵全新宮廷式雕刻飾紋的Possession系列戒指，是男、女都好搭配的時髦款式，問及收過最可怕的禮物為何？陳昊森說：「蟑螂！假的也不要，我會生氣！｣逗得柯佳嬿哈哈大笑說：「我覺得你有些朋友可以不用交。｣

▲▼伯爵柯佳嬿與陳昊森 。（圖／公關照）

▲柯佳嬿（左）與陳昊森佩戴伯爵最新珠寶與腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）

▲伯爵Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕錶（左）930,000元，Polo孔雀綠鏤空超薄精鋼腕錶960,000元。

▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）

▲伯爵Polo系列冰河藍日期顯示鑽石腕錶（左）665,000元， Limelight Gala系列18K玫瑰金珍珠母貝鑽石珠寶腕錶2,080,000元。

柯佳嬿收過最「驚嚇」的禮物，則是尋求神明指示的筊杯，她說：「幸好我當時拿農民曆去交換禮物，稍微覺得平衡一點。｣她坦言和老公坤達不過節，所以沒有送禮煩惱，若要買伯爵珠寶或腕錶，她毫不考慮說：「伯爵還是他送我吧！｣她中意Sunlight系列新款太陽光芒放射造型的戒指、耳環與項鍊，因為予人滿滿的正能量。

▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）

▲伯爵Sunlight系列18K玫瑰金鑽石戒指525,000元，耳環490,000元。

陳昊森則因擔任伯爵形象大使，開始研究名錶，最新目標為Polo孔雀綠超薄鏤空錶，與他近來喜好的綠色穿搭絕配，而Possession系列宮廷式雕刻飾紋戒指是他的百搭款，笑稱越寬版越好，輕鬆吸引目光。

▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石鑲鑽戒指（左起）未定價，18K玫瑰金鑲鑽戒指275,000元，單鑽款164,000元，鑲嵌68顆圓鑽款545,000元。

蕭邦（Chopard）也推出全新腕錶與珠寶迎接佳節來臨，主打18K白金或玫瑰金打造的L’Heure du Diamant 腕錶，錶殼鑲嵌36顆大小不同層次排列的美鑽，猶如星體綻放閃爍光芒，搭載自製Chopard 09.01-C型機芯，具備42小時動力儲存，為內外兼具的優雅珠寶錶；而著名的滑動鑽石珠寶首度以星體為主題，發表Happy Diamonds Planet系列手環，手環開口兩端一邊是會自由滑動的鑽石，另一端點綴代表星體的瑪瑙、青金石、縞瑪瑙、紅紋石或鑽石雕琢而成的色彩圓球體，流露活潑氣息。

▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦L’Heure du Diamant 腕錶符合倫理道德標準的18K玫瑰金材質鑽錶，2,811,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼Piaget,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Diamonds Planet手環，單只124,000元。

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 陳昊森, 柯佳嬿, Chopard, 蕭邦

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