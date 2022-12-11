烏來一日遊好吃好玩！走進老街先吃高家冰溫泉蛋、小米麻吉

圖、文／MENU美食誌

想要來烏來大啖美食，又不知道該從哪裡開始吃起。不用擔心，小編都幫你整理好了，無腦跟著小編走，讓你豐富行程美食不間斷！

一日遊行程美食攻略：

烏來老街 → 高家冰溫泉蛋 → 烏來小米麻吉 → 雅各原住民山豬肉香腸 → 烏來觀光台車→烏來林業生活館→ 烏來瀑布→ 雲仙樂園 → 馥森阪治trio→ 馬紹米血糕→La Villa Cafe

高家冰溫泉蛋

烏來區烏來街135號

來到烏來老街的第一站美食，就是大名鼎鼎的高家冰溫泉蛋。滑嫩且富有彈性的口感，蛋黃熟度也恰到好處，酒味香濃十分入味，令人驚艷。

▲高家冰溫泉蛋。（圖／美食客牧羊草兒提供）

烏來小米麻吉

烏來區烏來街139號

吃完溫泉蛋來點甜食，同樣也在烏來老街內，一顆顆渾圓飽滿的麻糬，皆為手工現點現做，口感有彈性且不黏牙，一共有四種口味，花生、芝麻、紅豆、芋頭，細細品嚐還會散發出淡淡的小米香氣。

▲烏來小米麻吉。（圖／美食客小譽的食旅地圖提供）

雅各原住民山豬肉香腸

烏來區烏來街84號

持續沿著老街逛到街尾，便會看到全老街最知名的雅各山豬肉香腸。主打以山豬肉灌的香腸，口感Q彈扎實，調味偏甜，油脂感豐富卻不會有肥膩感，搭配上店家的獨家秘方醬料，微酸微辣，別有一番風味。

烏來老街尾端連接的是覽勝橋，再走10分鐘就可以到烏來台車，附近有烏來林業生活館，還有烏來瀑布可以散步走走，隨後再搭車至雲仙樂園遊玩。

▲雅各原住民山豬肉香腸。（圖／美食客潛水員提供）

馥森阪治TRIO

烏來區環山路151號

轉眼間又到了午餐時間，逛完雲仙樂園，可以慢慢步行或是開車到現在當紅的馥森阪治用餐和泡湯。以原住民飲食文化為概念，選用當季在地食材，融入餐點中，邊用餐邊欣賞山川水景，好不愜意。另外也非常推薦他們家的湯屋，設計和景觀都非常優異，稍作休息後，可以選擇乘坐烏來台車或是自行開車回到烏來老街。

▲馥森阪治TRIO。（圖／美食客VAS提供）

烏來馬紹米血糕

烏來區烏來街123號

又回到烏來老街了，喜歡米血糕的絕對不能錯過，蒸透的米血糕加入大量的小黃瓜及香菜，口感軟Q，層次豐富，甜鹹中帶點微辣，十分美味，結束了老街的行程，準備要迎接晚餐了！

▲烏來馬紹米血糕。（圖／美食客Rainie倩提供）

LA VILLA CAFE

新店區松林路5號

距離烏來老街大約十分鐘車程的La Villa Cafe，戶外環境優美，夜間景色與白天氛圍截然不同，每次來都有不一樣的感受。內部裝潢簡約典雅，餐點口味表現不差，周末還有鋼琴及小提琴演奏，氣氛很不錯，非常適合約會，也為烏來一日遊劃下一個美好的句點。

▲LA VILLA CAFE。（圖／美食客洪豆提供）



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