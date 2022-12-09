周杰倫瘦超多！搶曬最新sacai X Nike爆款鞋　全身行頭潮爆

記者王則絲／台北報導

天王周杰倫於演藝圈有著潮流一哥的地位，總是能搶先擁有時下夯貨，近日他在IG上表示自己瘦身有成：「我真的『瘦』夠了。」同時曬出最新獲得的潮衣與潮鞋，身上的丹寧外套為LEVI’S與UNDERCOVER的聯名系列，腳上的球鞋則是sacai X Nike聯名「阿甘鞋」的最新配色，身上行頭全都潮爆。

▲周杰倫發文表示自己瘦身有成：「我真的『瘦』夠了。」（圖／翻攝自IG@jaychou）



周杰倫日前於好友林俊傑的演唱會上驚喜現身、擔任隱藏嘉賓，讓粉絲們都嗨翻了，然而緊接著，周杰倫也即將在新加坡舉辦演唱會，因此最近積極的瘦身當中，最新貼文中只見他的臉已瘦出明顯的下顎線與尖下巴，讓網友們都紛紛回應：「瘦好多！」

▲周杰倫身穿LEVI’S X UNDERCOVER聯名系列。（圖／翻攝自IG@jaychou、品牌提供）



即便近期投身藝術領域不遺餘力，周杰倫依然不忘作為潮流一哥的本份，在IG上曬出最新夯貨，他身上穿著的丹寧外套來自LEVI’S X UNDERCOVER 今年秋冬推出的聯名系列，下襬拼接針織麻花布料，將版型延伸為長版，為此系列最吸睛的設計特色。

▲「sacai X Nike Zoom Cortez」新配色。（圖／翻攝自IG@jaychou）



腳上的鞋款當然也不遑多讓，周杰倫身為鞋頭，再度率先穿上了爆款，這回曬的新鞋為sacai X Nike Zoom Cortez聯名「阿甘鞋」的最新配色Iron Grey，是本月份才最新發售的超夯搶手貨，足見周董的速度有多快，令潮迷們都欽佩。

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