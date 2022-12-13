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今年冬天掀起「白靴」炫風　安海瑟薇同款帥氣時髦、D+AF千元有找

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實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著氣溫驟降，日常穿搭也散發濃濃的冬季氛圍，當然靴子也是不可少的配件之一，今年更刮起「白靴」炫風，潔白清爽的白靴能為深色穿搭添增活力，使整體造型不過於死板，許多女星、時尚圈人士紛紛跟上這股熱潮，以下統整5雙白靴，快衝一波跟上最新潮流！

＃D+AF 秋冬定番．素面合腿中跟方頭襪靴

身為台灣新銳品牌，每當D+AF推出新鞋款總是蔚為風潮，這雙「素面合腿中跟方頭襪靴」，流線型的靴型，加上獨特的車縫線提升整體質感，簡約、時髦超級百搭，5公分的跟高和合腳的踝圍，穿起來超級顯瘦，大大為這雙靴子加分！

▲今年冬天掀起「白靴」炫風。（圖／翻攝自IG,官網）

▲D+AF秋冬定番．素面合腿中跟方頭襪靴，NT$990。（圖／翻攝自D+AF官網）

＃Grace Gift 完美曲線馬甲綁帶長靴

以「夢幻、甜美」為品牌主旨，Grace Gift希望藉由好穿的鞋子，喚醒女孩內心想要被寵愛的渴望，「完美曲線馬甲綁帶長靴」以馬甲綁帶作為主要設計，使整雙鞋看起來率性有型，能完美塑造纖細長腿，擁有帥氣造型之餘，更兼顧舒適度，以圓頭楦型作為鞋頭，絕對是必收款！

▲今年冬天掀起「白靴」炫風。（圖／翻攝自IG,官網）

▲Grace Gift 完美曲線馬甲綁帶長靴，NT$1,480。（圖／翻攝自GRACEGIFT官網）

＃Air Space 針織拼接金釦鬆糕底中跟短靴

同樣為台灣品牌的Air Space，立志讓腳上的鞋和身上的衣都成為女孩們的靈魂，他們家的「針織拼接金釦鬆糕底中跟短靴」，結合樂福鞋與長襪的元素，成就時髦短靴，讓你買一雙鞋就能獲得兩種潮流鞋款，金釦設計更為全白色系添上風采，酷帥甜美一次具備。

▲今年冬天掀起「白靴」炫風。（圖／翻攝自IG,官網）

▲Air Space 針織拼接金釦鬆糕底中跟短靴，NT$1,580。（圖／翻攝自Air Space官網）

＃By Far Russel Ivory Soft Semi Patent Leather

來自保加利亞小眾品牌的By Far，以90年代懷舊風格作為品牌核心，注重簡單及舒適度，融合復古及現代風格，創造出獨一無二的熱門鞋款；By Far家的鞋跟都在5公分左右，其中Russel系列採用柔軟的牛皮製成，並利用圓頭及獨特車縫線，使整體造型更加醒目。

▲今年冬天掀起「白靴」炫風。（圖／翻攝自IG,官網）

▲By Far Russel，€‌595（約NT$19,200）。（圖／翻攝自By Far官網）

＃Isabel Marant Leather Boots

作為法國新生代設計師品牌，Isabel Marant在設計上追求灑脫、不被拘束的自然風格， Leather Boots又被稱為「牛仔靴」，選用100%小牛皮製成，尖頭的設計拉長腿型，V型開口更能修飾腿型，像安海瑟薇（Anne Hathaway）這樣搭配牛仔褲，就時尚到不行。


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關鍵字：

白靴, 秋冬穿搭, 2022秋冬, 秋冬必買, 安海瑟薇, 安海瑟薇同款

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