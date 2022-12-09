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是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香，讓日子變得療癒美好

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▲▼是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香 。（圖／品牌提供）

▲香氛蠟燭不僅能療癒身心，也是很好的家居擺飾。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末將至，想必不少人都在準備年末的交換禮物吧！據統計，居家香氛是大家最想收到的禮物第一名，兼具可愛美感，聞起來又可療癒心情的蠟燭和擴香，讓生活整個都美好起來。

▲▼是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香 。（圖／品牌提供）

▲Farcent香水室內擴香（小蒼蘭&英國梨），120ml。

小蒼蘭的淡雅香氣疊加多汁梨香，再揉以玫瑰與萊姆的幽香，搭配小巧雅致的迷你毛帽、圍巾以及麋鹿造型配件，讓擴香瓶成了最佳的聖誕裝飾品。

▲▼是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香 。（圖／品牌提供）

▲NEOM 2022耶誕氣息香氛禮盒，75g*3 ，2,080元。

一次就能擁有3款節日香氣，結合 經典的聖誕祈願、清新現代的香料萊姆和平靜的凜冬聖檀，給予平靜，幸福又滿滿能量的祝福。

▲▼是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香 。（圖／品牌提供）

▲Bamford 耶誕莊園香氛蠟燭，300g，2,980元。

聖誕莊園香氛系列注入了木質調，揉合了濃郁且辛辣的肉桂和丁香，包覆在印有鷓鴣與梨樹插圖圖騰中。採用 100% 天然油菜籽和蜂蠟組合製成，容器使用回收玻璃製成。

▲▼是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香 。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO 經典系列擴香（薑餅樂園），500ml，4,000元。

以苦橙作為開場，薑餅與肉桂香撲鼻而來；新鮮冷杉結合安息香的基底觸發出濃郁強烈底蘊，打造出清新且豐富香料層次，迎接來自內心的幸福滋味。

▲▼是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香 。（圖／品牌提供）

▲VANA 聖誕快樂限定系列GodJul 香氛蠟燭。

就像冬天新鮮雪地的香氣，一踏出門外就充滿清新的橙花與萊姆香，彷彿置身在被白雪覆蓋的北歐瑞典森林裡令人心曠神怡。

關鍵字：

蠟燭, 擴香, 聖誕節

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