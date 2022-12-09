孟耿如親回「身心俱疲」真實情況　若老公送高級珠寶會hold很久

記者鮑璿安／台北報導

2013年成立的台灣設計師輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，首次舉辦高級訂製珠寶展，今（9日）請到女星孟耿如出席，她佩戴全新高級珠寶The Laurel項鍊與耳環，認為珠寶創作靈感和自己心境很像，都象徵身分上的轉變。而她日前發文感嘆有小孩後常常身心俱疲，讓外界產生聯想，對此孟耿如親自解釋，「其實我是平靜沒有任何的感覺，大家放心。」

▲孟耿如演繹高級訂製珠寶「The Débutante」系列，佩戴祖母綠緞帶雙指戒指。（圖／記者黃克翔攝）

孟耿如此次演繹高級訂製珠寶「The Débutante」系列，佩戴祖母綠緞帶雙指戒指以及The Laurel項鍊與耳環，她透露過去鮮少接觸珠寶，總覺得好像不屬於自己的年紀，然而這次佩戴起來感覺到高貴、優雅，卻不會太搶眼，她還說戒指的緞帶造型非常親近自己，「感覺戒指就是應該在我手裡，我自己非常喜歡，完全屬於我。」

▲孟耿如鮮少接觸珠寶。（圖／記者黃克翔攝）

系列靈感源自於女性蛻變成長的姿態，這點讓孟耿如很有感，恰好日前發文提到自己身心俱疲，沒想到身邊的好友都前來關心，讓她感到事態嚴重了，孟耿如解釋：「不知道大家反應這麼大，其實我真的還好，可能文字太冰冷。那天是正好早起有空閒的時間，而且我發完就去做別的事情了，很平靜沒有任何感覺，大家放心，我沒事。」

▲The Dewy Eyed 海水藍寶梯鑽耳環 。（圖／品牌提供）



不過若老公送上高級珠寶，是否能緩解疲勞心情？孟耿如笑說：「其實我的物慾跟心情是分開的，但如果說老公買高訂珠寶給我，真的是會讓我HOLD很久，會是我人生第一次收到除了婚戒以外的珠寶。」此外，孟耿如特別點名The Dewy Eyed 海水藍寶梯鑽耳環，認為藍色代表平靜，形容自己看到的第一眼就被打動了，而她也不排斥未來將珠寶傳承給女兒黃玉米，或是佩戴母女款式項鍊。

▲The Sophisticated （祖母綠緞帶雙指戒） 。（圖／品牌提供）

本次展覽OLIVIA YAO FINE JEWELLERY 共展出19件高級訂製珠寶，以舞衣上的緞帶和莊園花草等元素為發想。設計師花了近 2 年嘗試梯形鑽石夾鑲（Channel setting），透過切磨每一顆配鑽的完美角度，並大量地使用梯鑽鋪排的設計，完成她理想中的珠寶線條。並採用多種珍貴彩色寶石做為設計主石，包含祖母綠、紅寶石、海水藍寶，展現極致生命力。