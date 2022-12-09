女生快看！營養師傳授「生理期菜單」，惱人經痛不再來

▲鮭魚富含維生素D，能幫助舒緩經痛。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

經痛不是病，但痛起來要人命，百醫生技營養師鄭秀欽分享，攝取對的養分，也能幫助舒緩經痛，也能藉由食物的選擇搭配，達到營養均衡攝取，同時提供「生理期菜單」，只要照著吃，經痛不再來。

營養師鄭秀欽表示，若有經痛困擾，建議平時可以多補充含鈣、鎂、維生素D，維持血鈣濃度，有助舒緩經痛；針對部分原發性經痛的女性，和體內發炎的關聯較大，建議日常多攝取Omega3或Omega6，可以幫助減弱發炎症狀；若是荷爾蒙不平衡的經痛症狀，則建議多補充鎂、鋅、維生素B6、維生素C、維生素E。

那麼要如何攝取以上的營養素呢？她也大方分享「生理期菜單」，讓你同時想要美味，對於改善經痛也很有助益。

早餐：牛奶、酪梨、適量堅果

午餐：瘦肉、五穀米、燙蔬菜

晚餐：鮭魚、海鮮、奇異果

經期調理：多攝取含Omage3、Omage6的食物，做好經期前中後保養。

除了飲食外，也可以從日常生活習慣下手，幫助預防、減緩經痛。

#身體暖和

多利用襪子、圍巾、帽子，保持溫暖，避免身體受寒。遇到寒流來襲，準備個暖暖包也是非常重要。

#飲食均衡

經期間不宜吃辛辣、油炸、生冷食物，均衡飲食就是每天都要均衡攝取全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類六大類食物。

#避免過勞

經期間不宜過度操勞或進行劇烈運動，喝酒、熬夜更是要避免，保持充足的休息、睡眠時間充分。

#遠離壓力

保持心情愉悅遠離壓力，可以維持氣血正常運行，壓力也是情緒的來源，放鬆生活步調、聆聽音樂放鬆心情，都是舒壓良方。