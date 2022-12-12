1000元內交換禮物清單　頭皮保養組超熱門、聖誕樹擴香燈充滿氛圍感

實習記者黃麗頻／綜合報導

時序進入了十二月，街頭開始圍繞聖誕節的氛圍，隨著聖誕節越靠越近，離交換禮物的日子也不遠了，大家都準備好了嗎？還沒準備也沒關係，以下統整5款1000元以內的禮物清單，不僅實用又有滿滿的儀式感，朋友收到一定超愛！

＃19 again x 綠藤生機 – 聖誕禮盒

當台灣純淨保養品牌綠藤生機，遇見台灣質感香氛品牌19again ，推出熱銷30萬瓶的頭皮淨化洗髮精與柔順舒壓氣墊梳的人氣商品聯名組，以頭部舒壓為出發點，呼籲現代人在忙碌之餘也要進行的簡單放鬆儀式。

▲19 again x 綠藤生機 – 聖誕禮盒，NT$999。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃NAZO X Pinkoi獨家聖誕香氛禮盒

由NAZO品牌主理人百萬Youtuber聖元調香製成。禮盒香味配方運用了一般人較為熟悉的木質調元素去創造與激發，一聞到就可以建立一定的好感度，今年聖誕節給你滿滿的冬季溫暖陽光，禮盒包裝設計的用心，作為禮物送給朋友也是很安全的選擇。

▲NAZO X Pinkoi獨家聖誕香氛禮盒，NT$999 。

＃Info Think – 唐老鴨翹臀磁吸充電盤 ｜毛怪電臀無線充電盤

是屁屁！可愛的造型磁吸充電盤和無線充電座，放在桌上是不是超級萌，甚至可以作為手機支架，讓你追劇打遊戲不斷電！

▲Info Think – 唐老鴨翹臀磁吸充電盤 ｜毛怪電臀無線充電盤，NT$872／個。

＃sorta nice – 聖誕樹擴香燈

以聖誕樹造型製成的擴香燈，不只充滿節慶感，更意味著「無論多晚總是亮著的燈」，還可以為好友挑選喜愛的香味，香氣裡寫滿最衷心的祝福與心意，為寒冷的冬天增添暖意。

▲ sorta nice – 聖誕樹擴香燈，NT$828。

＃果食男子 X FLASH COFFEE – 聯名禮盒

文青果醬品牌「果食男子」和人氣潮流咖啡品牌「FLASH COFFEE」獨家合作，推出【熱紅酒 X 咖啡】聯名禮盒，內含熱紅酒香料包2包、濾掛咖啡組3款風味共6包，無論是想要分開單獨飲用，或是依照禮盒內的食譜將熱紅酒和咖啡搭配，品嚐全新風味的咖啡熱紅酒飲品，體驗帶著清醒感的微醺餘韻。不管是自己收藏或是送禮，甚至聚會派對時一起分享，都千萬不能錯過這款。

▲果食男子 X FLASH COFFEE – 聯名禮盒，NT$792。

►是聖誕節的味道！「節日專屬」蠟燭擴香，讓日子變得療癒美好



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