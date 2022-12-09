瘦身總卡關？盤點5個「發胖小陷阱」，讓你褲子越來越緊

▲別用果汁代替水果。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

吃不多但卻瘦不下來，其實一些日常中不起眼的生活習慣，都是讓你發胖的陷阱，想要突破瘦身瓶頸，就得從改變這些行為開始，一起來檢視你中了幾個吧？

#不喜歡喝水

女星的瘦身美容秘訣第一招就是要多喝水，身體需要足夠的水分，幫助維持正常運轉與代謝，若是水喝不夠，拉垮了新陳代謝，想要不胖也很難。建議每天至少要喝足2000cc水分，別渴了才喝水，建議一天多次的小口小口慢慢喝，才能幫助有效補充身體水分。

#口味太重

營養師分享，口味重含鈉量高，當攝取過多的鈉，會使體內水分滯留，導致水腫，而重口味往往伴隨著高熱量，若是吃完鹹的再吃甜的，熱量絕對破表，這樣絕對瘦不下來。

#吃東西速度太快

吃飽了再將訊息傳送給大腦需要20分鐘左右，所以若是吃飯速度太快，容易讓自己誤判正處於飢餓狀態，導致飲食過量、熱量暴增，建議吃東西盡量放慢速度，增加咀嚼次數，幫助增加飽足感。

#睡眠不足

研究顯示，生長激素僅在夜間睡眠時分泌，而在入睡90分鐘後分泌量較為旺盛，若總是晚睡，會使得體內激素分泌不足，當身體得不到應有的休息，便會抑制大腦分泌瘦素，導致體內新陳代謝變慢，連帶連分解脂肪速度也會變慢。

#喝果汁代替水果

水果富含各式維生素，對健康好處多多，但是吃水果不等於喝果汁，果汁和水果相比少了能促進腸胃蠕動的纖維質，且糖分較高，不知不覺喝過量，小心體重也跟著往上飆。