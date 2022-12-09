CHANEL工坊大秀前進非洲！「獅頭圖騰、多色斜紋軟呢」夢幻單品數不完





▲2022/23 Métiers d'art 工坊系列《香奈兒 – 達卡》大秀。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

自2002年起，每年12月香奈兒（CHANEL）工坊系列大秀成為工藝與傳統的極致體現，今年2022/23 Métiers d'art 工坊系列首次來到非洲塞內加爾的首都達卡，放慢腳步的同時，品味服裝透過富有生機的植物圖騰、70年代廓形，建構出精彩作品。

▲以工藝串起與與塞內加爾的連結，藝術總監維吉妮維婭耗時3年策劃 。（圖／品牌提供）

「這不只是一場時裝秀，這次我們特別對周邊活動做了整體規劃。這個念頭醞釀了三年。我希望放慢活動的節奏，花幾天時間展開深刻且相互尊重的對話。」香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard） 說道。此次工坊系列由香奈兒巴黎創意工作室，攜手位於奧貝維埃大街（Porte d'Aubervilliers） le19M 工坊總部內其中 11 間 Maisons d’art工坊合力完成。

▲富有生機的植物紋理以及獅頭金色項鍊掛墜致敬塞內加爾 。（圖／品牌提供）



於是琳瑯滿目的經典品牌元素與塞內加爾產生巧妙融合，獅頭形狀的金色項鍊掛墜是塞內加爾國徽以及香奈兒標誌的雙重運用；用以繽紛串珠打造出圖騰紋路蔓延在衣著上，過往品牌服飾中少有的鮮明幾何排列方式一一浮現，注入衣袖以及腰間帶來靈動氛圍。與大量豹紋、植物圖騰、線條與幾何形狀、亮片和閃亮墜飾盡情生長。

▲從70年代的復古喇叭褲到純潔黑白元素，體現香奈兒的多面性 。（圖／品牌提供）

70年代精神也是維吉妮維婭渴望表達的重點之一，標誌性的復古尖領、厚底鞋、緊身喇叭長褲，在比例上的收緊和放寬之中得到釋放，多色斜紋軟呢和前短後長剪裁洋裝散發年代感。過程中當然還是穿插了熟悉的白色蕾絲元素、繁複排列的珠寶鈕扣與眩目的亮片，與帶有光澤感的黑白蕾絲褶飾相得益彰，代表香奈兒女性剛柔並濟的態度。

大秀以塞內加爾 École des Sables 舞蹈中心和《Slow Show》編舞家 Dimitri Chamblas 合作的舞蹈表演開場，南非音樂製作人DBN Gogo為大秀創作了謝幕曲，為音樂、文化、時尚帶來了完美的相遇。