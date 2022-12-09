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炎亞綸、鬼鬼「婚後」首合體PEDRO　脫口「十分愛你」現場甜翻

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記者王則絲／台北報導

受到小資女孩們歡迎的鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK），其同集團高端姐妹牌PEDRO於今（9日）在台北101購物中心舉辦開幕記者會，邀請炎亞綸與鬼鬼吳映潔一同出席，此為兩人「婚後」首度同台露面，聚集許多粉絲圍觀，訪問中請炎亞綸替鬼鬼打分數，他脫口：「十分，十分愛你。」幽默回答令現場甜翻。

▲炎亞綸、鬼鬼 PEDRO。（圖／品牌提供）

▲炎亞綸、鬼鬼「婚後」首同台亮相。（圖／品牌提供）

炎亞綸日前在社群上Po出與鬼鬼合拍的雜誌大片，並宣稱「我們結婚了。」在網路上掀起一陣風波，雖然兩人並不是真的結婚，但也顯現了彼此的關係有多要好。兩人今為PEDRO合體站台，炎亞綸穿著條紋西裝搭配PEDRO經典千鳥格紋牛津鞋，並以千鳥格紋包包呼應；鬼鬼則是以整身森林綠的日系復古風亮相，肩上背雙P Logo的半月形麂皮拼接手袋，搭以金扣低跟樂福鞋收尾，難得展現氣質的一面。

▲炎亞綸、鬼鬼 PEDRO。（圖／品牌提供）

▲炎亞綸、鬼鬼替彼此今日的造型打分數。（圖／品牌提供）

訪問中請炎亞綸與鬼鬼兩人替彼此的造型打分數，滿分一百分，炎亞綸卻說「十分」，原來是為接下來一段話鋪哏，「十分好看、十分愛你、十分好搭、十分有氣質⋯⋯」湊齊十個累積成一百分，幽默回答現場甜翻，而鬼鬼的回答也很機智，她給炎亞綸打「101分」，原因是PEDRO正是在台北101開設了全台第一間門市。

若要送對方一個禮物的話，鬼鬼挑了一雙白色的皮革樂福鞋：「因為他黑色皮鞋已經多到不能再多，所以來點白色，搭配他最近喜歡穿鮮豔的衣服。」炎亞綸則是逛到了PEDRO聖誕節系列的四合一迷你包禮盒想要送給鬼鬼，四款不同的小圓包可隨心搭配不同的鍊帶，讓「小廢包控」的鬼鬼超心動。

▲PEDRO 。（圖／記者王則絲攝）

▲PEDRO 。（圖／記者王則絲攝）

▲PEDRO 。（圖／記者王則絲攝）

▲PEDRO聖誕系列四合一迷你包禮盒、推薦包款。（圖／記者王則絲攝）

PEDRO全台首間門市落腳台北101購物中心，就位在CHARLES & KEITH的旁邊，位處手扶梯旁的黃金地段，店內以淺沙灰色打造藝廊般的明亮感受，綴以天空藍及湖水綠增加視覺焦點，展現低調奢華的氛圍，呼應品牌的質感格調，簡練中性風格的設計路線，男生、女生都能在此大逛特逛。

▲炎亞綸、鬼鬼 PEDRO。（圖／品牌提供）

▲炎亞綸、鬼鬼 PEDRO。（圖／品牌提供）

▲PEDRO全台首間門市於台北101購物中心開幕。（圖／品牌提供）

眼看聖誕節腳步已逐漸逼近，CHARLES & KEITH亦特別推出節慶系列，帶來「閃耀奇蹟迷你包禮盒」，精選迷你 Gabine、Koa、水桶包及小方包等四款人氣包款賦予全新風貌；另推出「Love 鍊條菱格肩背包」，以精緻細膩的菱格紋加上可拆卸吊飾，優雅之間展現俏皮，鞋款部分則有搶眼的亮片款式，穿上立馬成為全場焦點。

▲小CK聖誕系列 。（圖／品牌提供）

▲小CK聖誕系列 。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH Love 鍊條菱格肩背包、閃耀奇蹟迷你包禮盒、亮片繞踝細跟鞋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

PEDRO, 101, 台北101, 炎亞綸, 鬼鬼, 吳映潔

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