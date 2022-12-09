劉詩詩「御用彩妝師」化妝品多到桌子放不下！愛用到鐵皮的4款單品必收

記者李薇／台北報導 圖／春楠小紅書、微博

身為明星彩妝師，出門幫藝人打造妝容造型，絕對是好幾個行李箱起跳，以應付各種不同的狀況，大陸彩妝師春楠就是如此，是劉詩詩、Angelababy、倪妮等大牌藝人御用彩妝師的他，光是眼影盤就多到桌子都放不下，一次出勤3個行李箱裝滿，儘管化妝品超多，但仍然有那些用到凹凹的鐵皮君，以下就盤點那些他愛用到爆的單品，身為彩妝迷必收藏。

1.Kevyn Aucoin 修容盤

由美國著名彩妝師Kevyn Aucoin自創的品牌，雖然在台灣顯少人知道，但卻是春楠超愛用的單品，自然灰棕色很適合亞洲女性偏蠟黃的肌膚色調，輕輕掃在顴骨跟下顎線，新手也可以打造出自然陰影。

2.Kesalan Patharan 遮瑕膏

來自日本的Kesalan Patharan推出雙色遮瑕膏，是以橘色調跟米白色的組合搭配，是化妝師人人都會擁有的好物，質地滋潤、塗抹眼下也不卡紋，遮蓋青紫色黑眼圈、提亮淚溝效果超好，用眼影棒輕拍上妝，就能立刻修飾瑕疵。

3.香緹卡 眼部打底盤

裸膚色的眼影打底色調，可以用淺杏色先打底，在眼妝前使用可以避免眼妝卡紋、暈妝，同時可以幫助後續色調更為明顯，想要創造飽和度高的眼妝效果一定要靠它。

4.3CE 四色眼影盤 ＃DIAMOND GLINT

從細緻閃粉到爆炸大顆的亮粉通通都有，一盤就可以滿足多種眼妝需求，尤其是大顆亮片的那一格，輕鬆可以製造出淚光閃閃的效果，用刷子沾取點幾顆在眼下，立刻就有千金貴氣感。