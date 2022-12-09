fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩「御用彩妝師」化妝品多到桌子放不下！愛用到鐵皮的4款單品必收

>

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,倪妮,Kevyn Aucoin,Kesalan Patharan,香緹卡,3CE,彩妝,化妝。（圖／春楠小紅書、微博）

記者李薇／台北報導　圖／春楠小紅書、微博

身為明星彩妝師，出門幫藝人打造妝容造型，絕對是好幾個行李箱起跳，以應付各種不同的狀況，大陸彩妝師春楠就是如此，是劉詩詩、Angelababy、倪妮等大牌藝人御用彩妝師的他，光是眼影盤就多到桌子都放不下，一次出勤3個行李箱裝滿，儘管化妝品超多，但仍然有那些用到凹凹的鐵皮君，以下就盤點那些他愛用到爆的單品，身為彩妝迷必收藏。

1.Kevyn Aucoin 修容盤

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,倪妮,Kevyn Aucoin,Kesalan Patharan,香緹卡,3CE,彩妝,化妝。（圖／春楠小紅書、微博）

由美國著名彩妝師Kevyn Aucoin自創的品牌，雖然在台灣顯少人知道，但卻是春楠超愛用的單品，自然灰棕色很適合亞洲女性偏蠟黃的肌膚色調，輕輕掃在顴骨跟下顎線，新手也可以打造出自然陰影。

2.Kesalan Patharan 遮瑕膏

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,倪妮,Kevyn Aucoin,Kesalan Patharan,香緹卡,3CE,彩妝,化妝。（圖／春楠小紅書、微博）

來自日本的Kesalan Patharan推出雙色遮瑕膏，是以橘色調跟米白色的組合搭配，是化妝師人人都會擁有的好物，質地滋潤、塗抹眼下也不卡紋，遮蓋青紫色黑眼圈、提亮淚溝效果超好，用眼影棒輕拍上妝，就能立刻修飾瑕疵。

3.香緹卡 眼部打底盤

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,倪妮,Kevyn Aucoin,Kesalan Patharan,香緹卡,3CE,彩妝,化妝。（圖／春楠小紅書、微博）

裸膚色的眼影打底色調，可以用淺杏色先打底，在眼妝前使用可以避免眼妝卡紋、暈妝，同時可以幫助後續色調更為明顯，想要創造飽和度高的眼妝效果一定要靠它。

4.3CE 四色眼影盤 ＃DIAMOND GLINT

▲春楠,劉詩詩,Angelababy,倪妮,Kevyn Aucoin,Kesalan Patharan,香緹卡,3CE,彩妝,化妝。（圖／春楠小紅書、微博）

從細緻閃粉到爆炸大顆的亮粉通通都有，一盤就可以滿足多種眼妝需求，尤其是大顆亮片的那一格，輕鬆可以製造出淚光閃閃的效果，用刷子沾取點幾顆在眼下，立刻就有千金貴氣感。

關鍵字：

春楠, 劉詩詩, Angelababy, 倪妮, Kevyn Aucoin, Kesalan Patharan, 香緹卡, 3CE, 彩妝, 化妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

選一隻破繭而出的蝴蝶　測驗妳「戀愛腦」到底有多深！ 空氣清淨機3大NG用法！放角落、面對牆壁都錯了 「大師級牛排」煎法公開！流水退冰超NG、靜置5分鐘鎖住肉汁最美味 凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧 國師解析12星座「刻板印象」！其實天秤大事不糾結、巨蟹無害是裝的 你是意志堅定的人嗎？　日網心測一張圖看出你的堅定指數有多少 IKEA絕版品出清百款4折起　雙人被套組只要799、三人沙發現省9900

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面