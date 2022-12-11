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星．變美／韓韶禧「每口嚼50下」甩嬰兒肥，零死角美女當之無愧

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▲▼韓韶禧保養瘦身。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧美到發光，整個氣場大開。（圖／翻攝自IG/xeesoxee，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

南韓女星韓韶禧自出道來話題不斷，以出色美貌加上精湛演技拿下不少代言，近日參加2022英國時尚大獎，一身綠色透紗裙更是美到發光，《ET FASHION》盤點她的保養瘦身秘技，現在跟著做還不算晚！

先前網路上就有分享韓韶禧尚未正式出道前，擔任髮型模特兒拍的照片，她的樣子和現在沒有大變化，唯一差別的是先前還有一點嬰兒肥，甩掉嬰兒肥之後，不僅是五官變得立體，拍攝任何角度都能駕馭，堪稱「零死角美女」。

韓韶禧本身就不胖，但為了上鏡更好看，對於身材維持上也是拚了，她曾公開分享一口食物可以咀嚼50次，為了放慢進食速度，利用慢慢吃來增加飽足感，避免進食過量，久而久之維持這個習慣，也就這樣自然瘦下來。

▲▼韓韶禧保養瘦身。（圖／翻攝自IG）

▲雞胸肉是她日常菜單之一。（圖／Unsplash）

除了細嚼慢嚥之外，她在飲食挑選也費了許多心力，她找專業教練上健身課幫助維持體態，飲食方面也盡量以優質蛋白質為主，像是魚肉、雞肉，搭配每天喝下足夠水分。像是甜食、加工食品、炸物等等都絕對不碰，為了達到目標可說是非常努力。

私下的她也很重視睡眠，她認為睡得好才能幫助身體代謝循環，當體內廢物排出，對於瘦身和美肌都很有幫助，因此她睡前不滑手機，以會趁著睡前短暫時間做做伸展運動，讓自己更好入眠。

關鍵字：

韓韶禧, 瘦身, 飲食

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