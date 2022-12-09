MIT保養超厲害！白雪公主面膜、率性風格沐浴露，讓保養也有儀式感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

MIT的美妝品牌越來越厲害，不僅很有自我的風格態度，質地成分也是相當好用，以下就盤點近期厲害的3款單品，身為台灣人一定要用新台幣支持一下！

＃Abysse 白雪公主極光瞬白面膜，5入、優惠價650元

Abysse自2015年以「黃金藻保濕逆齡多效面膜」征服貴婦圈，深受許多藝人、名媛喜愛，在冬季推出限定白雪公主極光瞬白面膜，更是攜手插畫家伯虎poyunwang，為包裝畫上超可愛的白雪公主，更重要的是裡面蘊含的精萃成分，擁有濃縮源自海洋的小球藻、皺波角叉菜、珊瑚藻等，在冬季也不要忘記用美白面膜，呵護出透白的肌膚狀態。

＃Der ZÖMAR 晨霧香氛沐浴露，515ml、售價620元

以「咬標面膜」掀起態度風格保養的Der ZÖMAR，在2022年末正式跨足洗沐系列，推出晨霧香氛沐浴露，內含嚴選7大沙漠極地植萃精華，在清潔肌膚的同時，也可以幫助絲滑補水，同時木質調的香氣，搭配上帥氣的黑色標籤、透明瓶身，簡約時髦的外型，不管是男女都可以用，輕鬆打造出迷人體香。

＃東森自然美 森美妍白茶賦活保濕眼霜，15ml、售價4980元

東森自然美以SPA起家，後續也推出許多自然療癒的保養系列，針對冬季，發表森美妍白茶賦活保濕眼霜，裡面含有「保濕之王」r-PGA聚麩胺酸、神經醯胺、白茶萃取等，輕盈的質地，一抹就可以立刻吸收，達到深層的滋養潤澤，重現年輕緊緻活力。