TWG耶誕以茶佐餐　瑪黑餐酒威靈頓牛排再回歸

▲TWG、瑪黑同推耶誕新菜。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕佳節近，也是品嚐節慶特別餐點的好時刻，邁入疫情後的首個耶誕節，更讓人有珍惜相聚的意味，TWG針對團聚時節，推出年度限定的「2022 聖誕茗茶套餐」，以茶入菜帶出清新風味，另推出全新茶款與甜點；瑪黑餐酒館則推出威靈頓牛排，滿滿過節感，搭配自家居家單品，更添質感風情。

奢華茶葉品牌 TWG Tea近期推出2022聖誕系列新品，從12／12至明年1／15期間推出年度限定的「2022聖誕茗茶套餐」，內容包括每日湯品、茶香麵包、節慶特別主餐、主廚創作甜點與一壺佐餐茶，主餐的羅西尼菲力牛排佐上香煎鴨肝，搭配阿里山茶香松露醬汁，一掃油膩僅留濃郁滋味，另一款主餐午夜時光之茶炙烤挪威鮭魚，則採用鮮嫩挪威鮭魚融合了午夜時光之茶，以低溫油封再炙烤出香氣，附上蛤蜊風味香料飯並綴覆鮭魚卵，海味餘韻與清雅香馥，風味十足，單套售價1,750元。

而TWG聖誕系列除限定套餐外，也推出「永恆聖誕茗茶（Forever Noel Tea）」，以綠茶作基底，融入洛神花、蘋果、葡萄乾、肉桂、丁香花蕾及橙皮的柔和香氣，帶來晶瑩剔透的茶湯，即日起開始限量販售，售價1,320元。茶點「聖誕限定茶香馬卡龍」則以銀月綠茶佐白巧克力，加上杏桃甘納許手工製作，即起至明年1／15限期販售，每顆建議售價新台幣75元。

瑪黑餐酒館近期也針對歲末時節，將去年首度開賣的威靈頓牛排重新回歸，另再推出冬季新菜炙燒干貝軟絲沙拉、印度烤餅、炭烤伊比利豬味噌奶油拌麵 ，也將熟成鴨胸再升級，以前製乾式熟成凝縮風味，並以鼠尾草奶油不斷澆淋鴨胸，增加草本香氣與表皮焦脆口感，讓舊客有全新感受。威靈頓牛排12盎司售價2,480元，另推出冷凍包裝，售價1,980元。

無獨有偶的，瑪黑餐酒的冬季新調酒，也在西方文化中帶入東方元素，將東方美人茶、杭菊、甘蔗汁與日式玄米茶入酒水，設計出四款濃度和風味取向各異的佐餐調酒，另推出四款花果香調的無酒精茶調飲「荔枝泡泡」、「玫瑰檸檬」、「茉莉伯爵」和「燻香無花果」，以P＆T柏林選茶為茶基底，擁有清爽怡人的滋味。