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Google年度熱搜韓劇TOP 5！《禹英禑》奪冠、熱播《財閥家》也擠進榜

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實習記者黃麗頻／綜合報導

今年的韓劇依舊大放異彩，從浪漫喜劇《社內相親》到復仇驚悚劇《財閥家的小兒子》，不論什麼類型都獲得不錯的成績，日前Google也公布南韓2022年電視劇搜尋排行榜，毫無懸念的《非常律師禹英禑》拔得頭籌，剛開播的《財閥家的小兒子》竟也擠進榜單！

＃TOP 5：《二十五，二十一（스물다섯 스물하나）

由金泰梨、南柱赫領銜主演的青春偶像劇《二十五，二十一》，以不平靜的1988年為時空背景，活潑熱血的羅希度和家道中落的白易辰，在22歲與18歲相遇，在25歲與21歲經歷相愛到分離，劇中將愛情、親情甚至是友情刻畫地十分細膩，儘管結局讓許多人直呼無法接受，不過此劇不僅讓兩位主角人氣再度飆升，連苞娜、崔顯旭和李柱民都成功爆紅，苞娜更在出演《Queendom 2》時被粉絲狂喊「高宥琳」，不免讓人看出該劇的火熱程度。

▲▼ 《二十五，二十一》被爆死亡角色是她　3關鍵線索曝光⋯韓網衝擊了（圖／翻攝自tvN）

▲《二十五，二十一》該劇讓金泰梨、南柱赫、苞娜、崔顯旭和李柱民人氣再度飆升。（圖／翻攝自tvN）

＃TOP 4：《殭屍校園（지금 우리 학교는）

從電影《屍速列車》掀起一陣「僵屍熱」，年初在Netflix上線的《殭屍校園》，集結新生代演員朴持厚、尹燦榮、趙怡賢及朴所羅門，將僵屍危機延伸至校園中，講述一群高中生為了活命而攜手奮力一搏，不僅從高中生視角了解故事全貌，更從生存遊戲中探討人性的黑暗面，熱血、刺激場面讓觀眾直呼「好爽」，同時劇中的演員們人氣也跟著飆漲。

▲▼殭屍校園。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲《殭屍校園》將僵屍危機延伸至校園，講述一群高中生為了活命而攜手奮力一搏。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

＃TOP 3：《千元律師（천원짜리 변호사）

由「收視救世主」南宮珉和金智恩主演，《千元律師》講述專門為沒有背景和靠山委託人辯護的律師「千智勳」，儘管實力頂尖，卻僅收取一千韓元作為委託費用；有別以往律政劇的嚴肅緊張，該劇透過詼諧的手法，探討許多社會議題及傳遞法律倫理，加上南宮珉收放自如的演技，增添不少無厘頭、逗趣的調性，讓整部劇更加扣人心弦。

▲▼黑話律師、千元律師、大熊餐廳、間諜家家酒、貝克漢。（圖／Disney+提供）

▲南宮珉收放自如的演技，讓整部劇更加扣人心弦。（圖／Disney+提供）

＃TOP 2：《毒梟聖徒（수리남）

第二名《毒梟聖徒》改編自韓國毒梟「趙奉行」的真實犯罪事件，劇情講述韓國商人姜仁久，在別無選擇下冒著生命危險，逮捕韓僑大毒梟全耀煥的故事；該劇斥資350億韓元打造，集結神級卡司河正宇、黃晸珉、朴海秀、柳演錫、趙宇鎮領銜主演，劇中更有電影級別的大場面，讓觀眾看得超過癮！

＃TOP 1：《非常律師禹英禑（이상한 변호사 우영우）

冠軍一點也不意外！沒錯，就是我們「禹to the英to the禑」，由朴恩斌、姜泰伍主演的《非常律師禹英禑》，講述患有自閉障礙的高智商律師禹英禑，成為新人律師後的成長故事，無論是面對法庭內外的種種挑戰，還是面對人際關係的摩擦、面臨愛情酸楚，朴恩斌透過精湛的演技，將禹英禑活靈活現的詮釋到觀眾眼前，更被觀眾讚「根本禹英禑本人」，此外，該劇也將朴恩斌及姜泰伍推向演藝高峰，相信接下來他們會帶來更好的作品。

▲▼非常律師禹英禑。（圖／netflix提供）

▲朴恩斌透過精湛的演技，將禹英禑詮釋的活靈活現。（圖／Netflix提供）

＃《財閥家的小兒子（재벌집 막내 아들）

改編自同名小說，《財閥家的小兒子》開播至今未滿一個月，立馬登上Google熱搜第7名，由宋仲基、李星民、申鉉彬等演技派主演，該劇講述被誣陷私吞資金而慘遭殺害的尹炫優，重生後成為殺死自己的財閥家小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事；劇中宋仲基一人分飾兩角，精湛的演技及劇中故事與現實社會環環相扣，讓該劇收視率超越《非常律師禹英禑》，也讓人相當期待後續劇情的發展。

▲宋仲基《財閥家的小兒子》收視。（圖／friDay提供）

▲《財閥家的小兒子》開播不到一個月，收視率已超越《非常律師禹英禑》。（圖／friDay提供）

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韓劇, Google, 2022韓劇, 2022Google熱搜榜, 非常律師禹英禑, 財閥家的小兒子

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