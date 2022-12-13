說．流行／BOTTEGA VENETA支持創意工坊　日本咖啡杯、上海手工麵都進店

記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA在創意總監Matthieu Blazy領導下，可見他對於藝術、工藝的無限憧憬，他手中的「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」企劃就是一經典例子，今年（2022年）邁入第二年，致力於支持更多在全球各地的創意工坊，從上海當地的義大利麵工坊到佛蒙特小鎮的木工坊，代表往後走進BOTTEGA VENETA精品店，可能第一眼看到的不是編織包，而是這些工藝作品。

▲來自日本的Yoshiaka Imamura濃縮咖啡杯。（圖／品牌提供）

▲來自上海的Je&Jo Pasta傳統手工義大利麵工坊。（圖／品牌提供）

BOTTEGA本意為工作坊，意旨專注極致工藝與創造力的小型工作坊。為支持各地創意，Matthieu Blazy推動「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」企劃，將延伸至世界各地十四間工坊， 去年聚焦於義大利，今年則來到亞洲地區，涵蓋日本的書籍裝幀工坊、金工工藝廚具、上海的傳統手工義大利麵工坊等，將透過官方網站、廣告版面、新聞發佈、店鋪櫥窗陳設等方式揭開這些工藝的神秘模樣，讓時尚迷更加關注工坊文化。

▲日式金工工藝廚具。（圖／品牌提供）

▲AtelierGK Firenze 書籍裝幀工坊。（圖／品牌提供）

2022「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」企劃精選14間工坊

AtelierGK Firenze（書籍裝幀工坊），日本

Azienda Agricola Sciara（葡萄酒莊園），大中華區

Dal Cuore（義大利冰淇淋），大中華區

Franca NYC（手製陶瓷作品），美國

Je&Jo Pasta（傳統手工義大利麵工坊），大中華區

Less Panettone（水果麵包工坊），日本

Levain Bakery（天然酵母麵包坊），大中華區

Prince（日式金工工藝廚具），日本

Rockledge Farm Woodworks（手作木工坊），美國

Settepani Bakery（義式糕點鋪），美國

Westwind Orchard（農莊果園），美國

Xiangyu Olive Development（初榨橄欖油），大中華區

Yoshiaka Imamura（濃縮咖啡杯陶藝師），日本

Yoshida Dairy Farm（義大利傳統馬背起司），日本

Matthieu Blazy上任以來不僅與紐約知名地標「THE STRAND書店」打造限量手袋，更邀請建築、藝術、設計界巨擘 Gaetano Pesce 揮灑創意，為品牌 2023 春夏時裝秀打造出限定且獨特的秀場空間，包括引發話題的400張樹脂座椅。他未來還會提出什麼令人眼前一亮的計劃，請拭目以待。