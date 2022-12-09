皮膚科醫師教韓妞最愛「0刺激保養法」　4招養出細嫩嬰兒肌

▲韓國皮膚科常用的「0刺激保養法」，能幫助養出細緻美肌。（圖／翻攝IG @3ce_official、@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

羨慕韓國女生都有如嬰兒般的細緻好肌膚嗎？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就透露，韓國女生的美肌秘密之一就是「don’t touch skin」，要溫和對待肌膚！她表示雙手無意中與皮膚接觸，像是托下巴、搓揉下巴或是不當的護膚手法，都可能導致各種皮膚問題，所以韓國皮膚科院線有一套常用的皮膚管理法「0刺激保養法」，從清潔到修護共4大秘訣，快一起來學學。

＃泡沫洗臉



李藝恩提醒，洗臉時別直接將洗面乳在臉上揉出泡沫，也別長時間浸濕揉搓洗臉，都容易造成肌膚負擔。她更推薦泡沫洗面乳，可直接擠出豐富的泡沫，手可以不接觸皮膚，在毛孔粗大的部位輕輕按壓，不要超過60秒，也別忘了洗臉前一定要洗手。

清洗時用溫水輕輕沖洗20次以上，要徹底洗乾泡沫，特別是髮際線、耳後、頸部等部位，要仔細清洗。洗完後可用一次性洗臉巾輕輕按壓掉水分。

＃及時補水



洗完臉超過10秒，皮膚的水分就會迅速流失，所以要及時進行護膚。針對有些人習慣擦化妝水時會順便拍打，覺得更好吸收，李藝恩表示，在臉上拍打會給皮膚帶來負擔，尤其是痘痘肌和敏感肌，比起用手塗抹，更推薦噴霧的形式，直接幫肌膚補水，一般的保濕噴霧就可以了。

若是皮膚比較脆弱的人，則建議可使用生理食鹽水100ml＋荷荷巴油3ml組合成的「荷荷巴噴霧」，皮膚乾燥的時候隨時噴或是用來濕敷都可以，這個份量大約5天就會用完，也別忘了把噴霧放在洗手台，洗臉後10秒內直接噴。

＃保濕鎖水



比起一次性抹很多乳霜，更建議可以多次薄塗、疊塗。用指尖取適量的乳霜揉開，輕輕的按壓塗抹全臉，最後搓揉掌心再輕壓臉部吸收，若是大乾肌，可以疊塗2～3次。

＃修護屏障



在韓國院線修護護理中，一般收尾的項目都是LED護理，比起其他的護理設備，LED可以做到不接觸皮膚還無刺激，因為使用的是可見光線區域的光，所以不會對皮膚造成負擔。而這類的設備，家用版和院線用的功率相差不大，所以不少韓國人在家也經常使用，很方便。

可以根據自己的肌膚需求，調整、綠、紅光，或組合起來集中護理，比如再生護理用紅光，鎮定肌膚用綠光，皮膚屏障管理則用藍光。但要注意一次別使用太久，每次做15分鐘即可。

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