《星期三》必收藏10條黑色幽默金句：社群媒體是追求無謂肯定的靈魂黑洞

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由提姆波頓（Tim Burton）執導的 Netflix 黑色喜劇影集《星期三》（Wednesday）開播後首周便打破《怪奇物語》的紀錄，飾演主角「星期三」的女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）人氣也跟著暴漲，劇中一段星期三在學校舞會上跳的「活屍舞」，更在網路上大爆紅，是近期最火熱的話題之一；根據星期三的個性，其實劇中有許多台詞都是十分一針見血的，是否也點醒了現實生活中的你呢？一下就一起來回顧《星期三》的經典台詞有哪些吧。

1. 「如果他傷妳的心，我就用釘槍打破他的心。」

2. 「我假裝不在乎別人討厭我，其實在我心裡…我可高興得很。」

3. 「不管是誰發明了高跟鞋，那人的副業顯然是酷刑者。」

4. 「世界是我不得不忍受的地方，我的個人哲學是弱肉強食。」

5. 「沒有人是為了邪惡才選擇邪惡，而是誤把它當作快樂和所追尋的東西。」

6. 「如果你想智勝異類，就要更深謀遠慮。」

7. 「我認為社群媒體是追求無謂肯定的靈魂黑洞。」

8. 「你教我如何堅強獨立，教我在充滿背叛與偏見的世界生存，我是因為你才明白，不能迷失自我有多重要。」

9. 「這些回憶固然美好，但僅只於此，這些是我的，而你是你。你有你自己的路要走。」

10. 「你應該找的是懂你的人，而不是努力變成對方喜歡的樣子。」