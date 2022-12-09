搭捷運去法國打卡、咖啡免費喝　Nespresso「限時25天」限定Café開張

▲Nespresso限定星耀巴黎Café開張。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

膠囊咖啡Nespresso近期與法國甜點大師Pierre Hermé攜手，以法式甜點為靈感，推出聯名星耀巴黎咖啡系列，近期在信義香堤大道打造限定快閃Café，以華麗的法式風格搭配金色鏡面窗框，十足精品氛圍，絕對能拍出法國打卡照，民眾完成指定任務還能免費品嚐特調咖啡，限定25天讓你輕鬆感受巴黎風味。

Nespresso睽違數年，在此於信義區打造特色快閃店，呼應今年推出的法式星耀巴黎系列，限定的Café快閃店自然也充滿濃濃法式風情，包括經典歐風建築與壁燈、復古遮雨棚、法式咖啡吧台、耶誕櫥窗等，店內金色與白色互相輝映，充滿濃濃精品風格，夜晚搭配信義區萬顆燈火，彷彿一秒置身巴黎街頭。

業者表示，即起至明年1／2期間，追蹤@nespresso.tw FB／IG官方帳號，出示予現場人員即可兌換節慶限量咖啡一杯，且至Facebook指定貼文下方上傳活動體驗照片，留言「@兩位好友，一起來Nespresso星耀巴黎限定café喝咖啡!」，加碼再抽聯名限量巧克力及精美配件。

OSIM近期針對旗下首款按摩電競椅「電競天王椅」，選定三創生活園區以全新型態概念出發，打造全球首創電競按摩概念館「GAME THRONE」，提供3C族、久坐族的減壓商品直接體驗，另結合科技元素與遊戲互動，更有沉浸式體驗的氛圍，規劃「王者之座」、「風暴專區」、「備戰寶庫」、「決戰競地」、「風格聚落」五大區域進行完整體驗。

電競天王椅近期也針對世足話題推出「瘋足球限量款」，以巴西、阿根廷、英格蘭、法國及德國五個話題國家風格的頭枕腰枕套裝為主打，記憶海綿頭枕上以精緻刺繡呈現國家名，搭配柔軟親膚材質腰枕，呈現出居家的個人風格，售價34,800元，特價25,800元。