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太會撩！最會說甜言蜜語的3大星座男　雙魚根本戲精，很會裝深情

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▲▼最會甜言蜜語3大星座男 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有句俗話說「男人的嘴，騙人的鬼」，有些男生平時口才不一定好，但說起撩妹情話卻很厲害，各種甜言蜜語信手捻來，哄得女生團團轉，但小心他們不一定是真心的。微博擁有超過15萬粉絲的星座專家就公開超會說甜言蜜語的3個星座男，像是雙魚男，浪漫情話加上堪稱戲精的文藝氣息形象，讓不少女生不知不覺就淪陷。

▲▼最會甜言蜜語3大星座男 。（圖／翻攝IG）

＃射手座

射手座其實很會撩人，他們很輕易就能說出一些甜言蜜語，而且聽起來很自然，沒有油膩感，所以很容易讓人怦然心動，不知不覺就陷入他們的魅力之中。射手的說話方式也比較隨興，他們會很直白地表達對你的好感，但是注意，別把他們這份好感看得太重，因為也許對射手男來說，你什麼都不是，最後搞得好像是你自己一廂情願。

▲▼最會甜言蜜語3大星座男 。（圖／翻攝IG）

＃雙子座

天生聰明機智的雙子座，本來就是12星座中最能言善道的代表，就算是長相憨厚樸實的雙子男，私下裡的騷話也可能不少，尤其雙子男很會誇獎人，會看到對方的優點，真的會讓人被誇得很感動，越是對自己沒有自信的人，越是掉進雙子男的圈套。但要維持理智好好想想，嘴甜是雙子男的技能，遇到任何女人，只要他們想誇，都能誇得天上有、地上無，所以要考慮雙子男，還是要更實在地去看各方面。

▲▼最會甜言蜜語3大星座男 。（圖／翻攝IG）

＃雙魚座

雙魚男可說是戲精，他們很會裝深情、裝可憐、裝憂鬱，擁有各種人設，尤其有點文藝氣息的形象，特別受到女性喜歡，加上他們很會說各種體貼浪漫的情話，所以雙魚男的人氣一直都滿高的。如果你想活在美好的虛幻裡，那雙魚男生是不錯的選擇，但如果想要幸福，想要長久、踏實，就要拋開理想化的這部分，理智地分析雙魚男嘴裡的話和他們的性格再決定比較好。

►命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

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