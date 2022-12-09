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「寶安CP」合體！鍾岳軒香水噴腋下、林輝瑝愛手肘內側，持香12小時沒問題

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

鍾岳軒和林輝瑝因戲劇《機智校園生活》深受許多粉絲喜愛，甚至被網友封為「寶安CP」，9日兩人一同出席香氛活動，分享噴香秘訣，鍾岳軒會把香氛噴在私密處、林輝瑝則是會噴在手肘內側，搭配適合的香氣，就可以持香12小時。

▲鍾岳軒,林輝瑝,寶安CP,Acqua di Parma,帕爾瑪之水,BVLGARI,寶格麗,香水。（圖／品牌提供）

鍾岳軒：噴香著重私密處

「我會比較在意男生流汗後的味道，雖然有些人會覺得這樣不太好，但我會把香水噴在一些比較私密的部位，像是腋下，如果是特別隆重的場合，想讓香味比較濃郁，會噴在手腕、耳後，衣服也會噴一點，喜歡木質調跟柑橘調，不管是給自己還是給人的感覺都會很舒服。」

▲鍾岳軒,林輝瑝,寶安CP,Acqua di Parma,帕爾瑪之水,BVLGARI,寶格麗,香水。（圖／品牌提供）

林輝瑝：手肘內側脈搏更持香

「除了手腕跟耳後，我會噴在手肘內側脈搏的位置，但不會特別摩擦，這樣會讓香味變調，所以會用沾的使用，可以持香長達12小時，比較喜歡花香、果香或是柑橘調，或是裡面加入蜂蜜、琥珀都可以，聞到很放鬆，很CHILL、很舒服，讓自己沉澱思考，讓思緒更清晰。」

＃Acqua di Parma 新光三越信義A11快閃店

Acqua di Parma帕爾瑪之水在新光三越信義A11舉辦義式耶誕快閃店活動，現場有空運獨家來台、由帽盒打造出的黃色聖誕樹，當然也有各種針對聖誕節推出的禮盒系列，其中，在11月甫上市的繽紛包裝限量單品也陳列在其中，包含：濃情潘尼、靜謐雪松跟炙烈壁火3個香味的擴香瓶、香水都可以在此買到，當然，也有其他經典厲害的藍色地中海跟格調系列，可以在此品味。

▲鍾岳軒,林輝瑝,寶安CP,Acqua di Parma,帕爾瑪之水,BVLGARI,寶格麗,香水。（圖／品牌提供）

▲鍾岳軒,林輝瑝,寶安CP,Acqua di Parma,帕爾瑪之水,BVLGARI,寶格麗,香水。（圖／品牌提供）

＃BVLGARI 新光三越信義A4頂級香氛專櫃

向來以珠寶擄獲女孩心的BVLGARI在香水上一直有很棒的作品，這次更是引進品牌旗下頂級的ALLEGRA悅享盛典系列，只有在新光三越信義A4販售，一般的店面買不到，7款超可愛又繽紛的淡香精搭配6款如同珍珠般白潤的精醇香水，可以任意疊噴搭配，打造出專屬於自己的香味，同時現場還販售以淡香精為靈感的絲巾，可以用來裝飾包包、髮型，每一條的色彩圖案都是獨家設計。

▲鍾岳軒,林輝瑝,寶安CP,Acqua di Parma,帕爾瑪之水,BVLGARI,寶格麗,香水。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鍾岳軒, 林輝瑝, 寶安CP, Acqua di Parma, 帕爾瑪之水, BVLGARI, 寶格麗, 香水

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