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LIFE・經典／福岡天滿宮修繕計畫　藤本壯介打造「漂浮森林屋頂」成亮點

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▲福岡太宰府天滿宮。（圖／翻攝太宰府天滿宮官網、藤本壯介建築事務所官網）

▲福岡太宰府天滿宮整在進行124年來的首度修繕作業。（圖／翻攝太宰府天滿宮官網、藤本壯介建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情後各國陸續解封，許多民眾開始赴日旅遊，而在福崗地區的旅遊勝地「太宰府天滿宮」則即將從明年5月開始，御本殿即將進入歷時3年的修繕作業，然而想去參觀的民眾也不需太沮喪，因為屆時將有一個臨時殿建造於本殿之前，此外建築師藤本壯介還為該臨時殿打造一個漂浮森林的屋頂，即便暫時無法見到御本殿本尊，但也可一見僅限時3年才有的綠樹神殿。

▲福岡太宰府天滿宮。（圖／翻攝太宰府天滿宮官網、藤本壯介建築事務所官網）

供奉日本學問之神菅原道真的福岡太宰府天滿宮，是該區域著名的觀光景點，這座全國1.2萬座，天滿宮的總本社，周邊有許多傳統充滿古意的老街道，此外也是日本的重要文化遺產，這座有千年歷史的神社，在2020年開啟124年以來的首次大型修繕計畫，以迎接該神社每25年才舉行的一次式年大祭。

由於下次式年大祭的年份落在2027年，在進行2年的修繕計畫之後，御本殿也確定從2023年5月開始，要準備展開歷時3年的修繕作業，太宰府天滿宮每年都有1000萬左右的參拜人次，在不短的空窗期間，社方也規劃在本殿前建造一個臨時殿，為來參拜的民眾繼續服務，最後由藤本壯介建築事務所的設計脫穎而出，主要是因為自然的建築設計而受到青睞。

▲福岡太宰府天滿宮。（圖／翻攝太宰府天滿宮官網、藤本壯介建築事務所官網）

藤本壯介的設計採用一個極具特色的傾斜屋頂，上面則種植滿滿的草皮跟樹木，從遠處望向神殿，像是一座漂浮於建築物其上的森林，不但營造了與環境共生的概念，也呼應菅原道真的「飛梅傳說」，彷彿其上的花草，都是受到學問之神的感召而來，透過一個建築串起今昔意象，呼應菅原道真最愛的梅花，可想見又是另一種風景。

▲福岡太宰府天滿宮。（圖／翻攝太宰府天滿宮官網、藤本壯介建築事務所官網）

臨時殿的建造工程預計將從明年2月至5月進行，完工後雖然暫時無法進入御本殿，但能參觀這3年才有的漂浮森林屋頂，也能稍稍釋懷了。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 太宰府天滿宮

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