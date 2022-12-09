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Tiffany六爪鑽戒翻轉命運！　躍上新電影搶演員風采

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▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲愛情喜劇片《蒂芙尼的禮物》中出現的Blue Box小藍盒改變主角的命運。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由美國女星柔伊德區（Zoey Deutch）、加拿大女星薛米契爾（Shay Mitchell）、美國男星肯德瑞克山姆普森（Kendrick Sampson）與美國女星賈維希雅萊絲莉（Javicia Leslie）連袂演出的愛情喜劇片《蒂芙尼的禮物》（Something from Tiffany’s），今於Prime Video全球同步上映，誠如片名，美國珠寶品牌Tiffany & Co.貫穿整部電影，不僅片中部分場景於Tiffany專門店拍攝，經典的Tiffany Setting鉑金六爪婚戒甚至扭轉主角的命運，成為劇情發展的關鍵，引人入勝，搶盡演員風采。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany珠寶貫穿電影《蒂芙尼的禮物》全場。

Tiffany在多部電影中扮演重要角色，最知名當屬奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）1961年演出的《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany's ），今日在Tiffany Café吃早午餐已變時髦之事。Tiffany今年再次躍上電影《蒂芙尼的禮物》，改編自暢銷作家梅麗莎希爾的小說，由好萊塢女星瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）與製片勞倫諾伊斯塔特（Lauren Neustadter）共同製作，講述女主角平淡的生活因一只應送給別人的Tiffany Setting訂婚鑽戒而翻轉。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲Tiffany經典的Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指。

珠寶品牌不僅與電影緊密相扣，也與形象相符的明星密切合作，卡地亞（Cartier）宣布英國女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）出任珠寶、腕錶及香水的形象大使，首波廣告將由她演繹全新La Panthère 美洲豹香水，她不僅以高冷氣質吸引品牌，她在電影《不可能的任務：全面瓦解》及《玩命關頭：特別行動》的演出也令人印象深刻，她更以Netflix王室傳記影集《王冠》（The Crown）飾演英國女王伊莉莎白二世的妹妹瑪格麗特公主，成功打開知名度，並於2017年一舉奪得英國電影學院獎最佳女配角獎，出色演藝成就助她成為精品圈寵兒。

▲▼Tiffany,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞宣布英國女星凡妮莎寇比出任珠寶、腕錶及香水的形象大使。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 卡地亞, Cartier

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