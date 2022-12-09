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貓熊盪鞦韆項鍊好萌　再生銀製做慈善

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▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲Qeelin與地球自然基金會聯手推出再生銀打造的Bo Bo慈善項鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin的貓熊珠寶Bo Bo系列多變造型深受喜愛，可愛設計恰好與世界自然基金會（WWF）取自1961年生活在倫敦動物園的大貓熊會標圖案相符，雙方自2018年攜手發起了「大貓熊核心棲息地品質提升項目」，致力為貓熊創造更好的生存條件。今年不僅進一步與WWF合作，品牌還與地球自然基金會聯手推出Bo Bo 慈善項鍊（Silver Bo Bo），將部分收益用於貓熊棲息地恢復計畫。

作為慈善用途項鍊，Qeelin從選材即相當講究，運用二次回收採集的再生銀打造Bo Bo 慈善項鍊，生動描繪貓熊坐在鞦韆上無憂無慮的模樣，採用再生銀可大幅減少碳排放和用水量，也減低了對資源密集型採礦過程的依賴，響應可持續環保風潮。

▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖/公關照）▲▼ Qeelin,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲寶格麗Save the Children 純銀項鍊鑲飾黑色陶瓷（左）19,500元，戒指17,500元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）投入慈善事業也不遺餘力，2009年與Save the Children 救助兒童會合作，透過教育的力量，協助數以百萬計的兒童開創更美好的未來，品牌藉由銷售Save the Children系列珠寶，款式包括黑色陶瓷B.zero1墜子的銀製項鍊、手鍊與戒指，售出的部分收益捐給Save the Children救助兒童會，目前已協助超過200萬名兒童。

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關鍵字：

Qeelin, BVLGARI, 寶格麗

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