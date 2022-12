貓熊盪鞦韆項鍊好萌　再生銀製做慈善

▲Qeelin與地球自然基金會聯手推出再生銀打造的Bo Bo慈善項鍊。(圖/Qeelin提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

華人珠寶品牌Qeelin的貓熊珠寶Bo Bo系列多變造型深受喜愛,可愛設計恰好與世界自然基金會(WWF)取自1961年生活在倫敦動物園的大貓熊會標圖案相符,雙方自2018年攜手發起了「大貓熊核心棲息地品質提升項目」,致力為貓熊創造更好的生存條件。今年不僅進一步與WWF合作,品牌還與地球自然基金會聯手推出Bo Bo 慈善項鍊(Silver Bo Bo),將部分收益用於貓熊棲息地恢復計畫。

作為慈善用途項鍊,Qeelin從選材即相當講究,運用二次回收採集的再生銀打造Bo Bo 慈善項鍊,生動描繪貓熊坐在鞦韆上無憂無慮的模樣,採用再生銀可大幅減少碳排放和用水量,也減低了對資源密集型採礦過程的依賴,響應可持續環保風潮。

▲寶格麗Save the Children 純銀項鍊鑲飾黑色陶瓷(左)19,500元,戒指17,500元。(圖/寶格麗提供)

寶格麗(BVLGARI)投入慈善事業也不遺餘力,2009年與Save the Children 救助兒童會合作,透過教育的力量,協助數以百萬計的兒童開創更美好的未來,品牌藉由銷售Save the Children系列珠寶,款式包括黑色陶瓷B.zero1墜子的銀製項鍊、手鍊與戒指,售出的部分收益捐給Save the Children救助兒童會,目前已協助超過200萬名兒童。

