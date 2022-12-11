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坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度！送禮柯佳嬿自曝靠「偷偷觀察」

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▲▼ 坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度 。（圖／記者張毓容攝）

▲坤達以西裝搭配多層次飾品搭配出席活動，展現型男魅力。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

聖誕節倒數中，人氣珠寶品牌Pandora特別在信義香堤廣場打造「溫馨聖誕小屋」，開幕首日還請來品牌好友坤達擔任「入厝嘉賓」，他以一襲孔雀藍西裝帥氣現身，更疊戴多款飾品大秀時尚品味。被問到是否有準備禮物給太太柯佳嬿，他笑說「現在都講出來了，一定要送啊！」他也自曝曾有送過「雷」禮物，提醒男性朋友送禮關鍵。

▲▼ 坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度 。（圖／記者張毓容攝）

▲坤達以多條項鍊疊搭，展現時尚品味。

私服造型常被誇有品味的坤達，當天以帥氣西裝套裝現身，展現有別於平時遊戲節目裡運動小隊長形象，他更挑選多款Pandora最新冬季系列耳環、戒指、手鍊和項鍊做多層次疊戴，展現自己的時尚搭配品味。他透露自己平時的服裝都以簡約輕鬆的款式為主，所以珠寶飾品也是他造型時不可或缺的元素之一，他會以服裝來挑選適合的墨鏡、手鍊、項鍊等飾品或帽子來增加造型感，讓整體造型更完整更豐富。

被問到聖誕節有沒有計畫跟太太來場浪漫晚餐或出遊，他表示今年聖誕節好像有工作，「但如果可以有時間吃個聖誕晚餐的話，兩個人一定會好好的享受一下。」而聖誕節也是許多情侶、夫妻不會錯過的送禮好時機，被追問是否會送柯佳嬿禮物，他笑說「現在都這樣了，一定要送啊～都搞成這樣了！」

他接著表示，其實自己不只聖誕節、其他節日會送禮，平時他就時常送老婆禮物，想到什麼就會送，甚至還會偷偷觀察太太平常有沒有在看什麼，當作送禮依據，意外曝光兩人私下甜蜜日常，甜翻現場。

▲▼ 坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度 。（圖／記者張毓容攝）

▲他透露已挑好太太柯佳嬿的聖誕禮物。

他更自曝自己已先在Pandora聖誕小屋看過一輪，也挑好了兩款飾品，覺得很適合她，至少會獻上這兩款飾品當作禮物。他也透露自己和柯佳嬿對於造型都比較偏好簡約風格，而像是他當天戴的手鍊設計簡單時尚又中性，就很適合配成情侶或夫妻對鍊。

而談到送禮經驗，他也過來人口吻自曝自己以前送禮失敗的例子，曾經送寵物用品以為太太會開心，但反應不如預期，因此建議男生朋友送禮要送對方本身用得到的，「不能覺得說你們都喜歡，這個禮物就成立，還是要送女生可以用到的，女生會喜歡的東西。」

▲▼Pandora,Acqua di Parma快閃店 。（圖／品牌提供）

▲Pandora打造期間限定溫馨聖誕小屋，濃濃節慶氛圍成為新一波打卡景點。

日前剛推出2022年最新冬季系列「MORE THAN A GIFT」的丹麥珠寶品牌Pandora，為迎接聖誕特別以繁星夜空為設計靈感，將北歐小木屋、經典復古車、聖誕樹和成堆的禮物盒搬到信義香堤大道廣場，打造充滿北歐銀白耶誕氛圍的「HOLIDAY SEASON 溫馨聖誕小屋」。即日起至明年1/2展出，絕對是年底這段時間最夯拍照打卡點之一，於現場完成拍照打卡任務，還可獲得一份神秘聖誕小禮。

▲▼Pandora,Acqua di Parma快閃店 。（圖／品牌提供）

▲▼Pandora,Acqua di Parma快閃店 。（圖／品牌提供）

▲帕爾瑪之水也舉辦快閃店活動，更請到「寶安CP」鍾岳軒和林輝瑝現身活動。

除了Pandora，香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水也在新光三越信義A11舉辦義式耶誕快閃店活動，現場有空運獨家來台、由帽盒打造出的黃色聖誕樹，還有各種聖誕節限定禮盒系列。而在11月甫上市的繽紛包裝限量單品也陳列在其中，包含濃情潘尼、靜謐雪松跟炙烈壁火3個香味的擴香瓶、香水都可在此買到，另外也有其他經典厲害的藍色地中海跟格調系列，可以在此品味。

 

關鍵字：

坤達, 柯佳嬿, Pandora, 聖誕節, 送禮

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