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克羅埃西亞娃娃臉門將建功　微笑迷倒粉絲但死會了

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▲▼ 克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic） 。（圖／路透社）

▲克羅埃西亞擊退巴西，利瓦科維奇露出開心笑容。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

克羅埃西亞今（10日）凌晨於世界盃足球賽中，以PK賽4比2成績擊退強敵巴西闖進4強，第一功臣當屬神級門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic），他在120分鐘裡完成11次撲救，創下2014年世界盃以來單場最高紀錄，獲得晉級門票後他開心與隊友擁抱慶賀，露出招牌娃娃臉微笑讓球迷都融化了，不過27歲的他已死會，今年6月與交往多年的織品工業設計師Helena Livaković結婚了。

▲▼ 克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic） 。（圖／路透社）

▲克羅埃西亞門將利瓦科維奇奮力擋下巴西的進攻。（圖／路透社）

▲▼ 克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic） 。（圖／翻攝IG）

▲利瓦科維奇今年6月與交往多年的織品工業設計師Helena Livakovic結婚。（圖／翻攝dominiklivakovic40 IG）

「格子軍團」克羅埃西亞在PK賽中神乎其技的表現讓球迷嘖嘖稱奇，場外各個帥哥球員也讓粉絲著迷，特別是日前他們下機時一字排開的西裝造型，瞬間化身為時尚男模，當中包括27歲、身高187公分的門將利瓦科維奇，但有別於其他明星球員的名牌高調穿搭，或是戴滿鑽名錶，他走親切大男孩風格，私下最具辨識度的精品就是Moncler羽絨衣。

▲▼ 克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic） 。（圖／翻攝IG）

▲利瓦科維奇鮮少名牌名錶上身，辨識度最高就是Moncler羽絨衣。（圖／翻攝dominiklivakovic40 IG）

而日常利瓦科維奇最愛曬的就是他的兩個「愛人」，一個是愛情長跑多年的老婆Helena Livaković，每回出遊度假總不吝分享甜蜜合影，另一則是愛犬Cruz，他總是以密切合作的三星手機捕捉毛小孩的帥氣瞬間，順道為手機宣傳了。

▲▼ 克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic） 。（圖／翻攝IG）

▲利瓦科維奇IG分享與Helena Livaković度假照片。（圖／翻攝dominiklivakovic40 IG）

▲▼ 克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic） 。（圖／翻攝IG）

▲利瓦科維奇生活中離不開愛犬Cruz。（圖／翻攝dominiklivakovic40 IG）

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關鍵字：

世界盃足球賽, 世足賽, 克羅埃西亞, 巴西

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