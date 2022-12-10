趙露思秀香肩化身復古女伶　張震穿皮革大衣帥到像從電影裡走出

記者王則絲／台北報導

大陸新生代女星趙露思以《星和燦爛・月升滄海》爆紅，昨（9日）晚出席品牌活動，身穿一襲細肩深藍色絲絨裙裝，秀出直角香肩，化身復古女伶；男星張震亦獲邀同場出席，以皮革大衣的造型搭配墨鏡，一股酷勁擋也擋不住，一舉一動都像在拍電影一般，帥度破表。

▲趙露思出席時尚活動，一身絲絨裙裝化身復古女伶。（圖／翻攝自微博）



趙露思演出《星和燦爛》後人氣水漲船高，後續接拍了許多戲劇，繼校園劇《偷偷藏不住》後，近日又開拍了仙俠新劇《神隱》，不斷產出的作品讓粉絲們不怕沒劇看。除了專心於戲劇演出之外，趙露思也是時尚圈寵兒，日前出席GUCCI假日系列活動，演繹復古氛圍的深藍色絲絨禮服，秀出白皙天鵝頸線條，凸顯珍珠項鍊與胸口的蝴蝶胸針，而手上則拎著GUCCI 「Aphrodite」系列手袋，盡顯優雅姿態。

▲趙露思演繹GUCCI「Aphrodite」系列手袋。（圖／翻攝自微博）



張震早先以評審身份出席今年金馬獎頒獎典禮，身穿GUCCI海軍風復古套裝，成為許多媒體與粉絲們心目中的「紅毯最帥」，這回他再度為GUCCI現身演繹，穿上黑色皮革大衣與皮褲，並戴上前衛的粗框墨鏡，頗有一種帥氣偵探或是反派角色的氛圍，就像是從電影中走出來一樣，帥度破表。

▲張震穿著皮革大衣宛如從電影中走出。（圖／翻攝自微博）



►炎亞綸、鬼鬼「婚後」首合體PEDRO 脫口「十分愛你」現場甜翻

►周杰倫瘦超多！搶曬最新sacai X Nike爆款鞋 全身行頭潮爆