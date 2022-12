「星期幾出生」性格人生都註定？　「星期」當作英文名的含義公開

編輯/JJ

近日Netflix黑色喜劇影集《星期三》(Wednesday)開播後於全球爆紅,甚至打破了《怪奇物語》的收視紀錄,其中主角「Wednesday」的名字與「星期三」是同一個字,令不少劇迷感到奇怪,星期幾也可以當作名字?的確從星期一Monday到星期日Sunday都有人用來當作英文名字,且每一天都有其代表的意義;此外,在一首英國古老童謠當中,則揭示了在「星期幾出生」的孩子將會有什麼樣的性格和人生,以下一起來看看。

Monday英文名通常是女孩子使用的名字,但使用在男孩也是可以的,是非常好記的名字,Monday本義為Moon’s day,譯自拉丁文的月亮之日的意思,叫Monday的人性格通常真情流露,擁有幽默的一面。

Tuesday英文名比較中性,其實算是蠻受歡迎的一個名字選擇,並不少見,聽起來很優雅,Tuesday本義為Tiu's day戰神之日,拉丁文的火星之日,叫Tuesday的人常給人一種敏捷、多才的印象,和大膽直接的感受。

Wednesday英文名也是男女通用,但是女生使用Wednesday更多,Wednesday本義為Woden's day主神之日,拉丁文的水星之日,性格寓意大致有漂亮、可愛、務實、小粗魯⋯⋯等特質。

Thursday本義為Thor’s day,是雷神之日的意思,拉丁文的木星之日,此較少作為英文名字使用。

Friday本義為Frigga’s day愛神之日,拉丁文的金星之日,也是相對冷門的選擇,不過作為小女生的名字,聽起來特別抓耳,給人一種自律、擁有邏輯頭腦的感覺。

Saturday本義為Saturn’s day農神之日,拉丁文的土星之日,首字母為S的單字都有一種強烈而專注的精神,有堅定毅力與能力克服困難。

Sunday顧名思義是Sun’s day太陽日的意思,為拉丁文的太陽之日,叫Sunday的人可能有開朗、熱情的性格,有藝術或口才方面的天賦,是天生的表演者,吸引周遭目光。

英國童謠:Monday’s Child

Monday’s child is fair of face 星期一出生的孩子有著美好的臉龐

Tuesday’s child is full of grace 星期二出生的孩子有著滿滿的恩典

Wednesday’s child is full of woe 星期三出生的孩子有著滿滿的哀傷

Thursday’s child has far to go 星期四出生的孩子天生注定要遠行

Friday’s child is loving and giving 星期五出生的孩子充滿愛和施予

Saturday’s child works hard for his living 星期六出生的孩子努力為生活工作

And the child that is born on the Sabbath day 安息日(星期日)出生的孩子

Is bonny and blithe, and good and gay. 令人疼愛、歡樂、善良且快樂

