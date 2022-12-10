不只克羅埃西亞鮮肉，內馬爾穿西裝也超帥！私下搭配最注重「1要點」

記者王則絲／台北報導

克羅埃西亞足球隊日前因一組「西裝照」在網上瘋傳，然而不只有克羅埃西亞的鮮肉們，其實巴西明星球員內馬爾（Neymar）穿西裝也超帥，熱情奔放的民族性反映在他的穿衣風格上，私下的他喜歡穿著大膽搶眼的造型，包括全身Logo的套裝或是鮮豔的顏色都敢嘗試，即便是正式的西裝造型，他也會掌握「1要點」來替整體增加亮點。

▲克羅埃西亞邊鋒佩里西奇的兒子萊奧跑到場上安慰哭泣的內馬爾。（圖／路透）



9日世足賽中，「森巴軍團」巴西隊敗給「格子軍團」克羅埃西亞隊，很可惜於八強止步，比賽結束後內馬爾在場上忍不住失落流淚，令不少粉絲感到心疼。

內馬爾日常的私服特別喜歡成套搭配增加份量感，精品品牌滿版的Monogram系列服裝是他的心頭好，所使用的包款也多以Monogram設計為主，掩蓋不住他高調的性格。

然而在需要穿著西裝的場合裡，內馬爾則會運用自己的方式來增加亮點；由於正式西裝多為深色、素色，如何在端莊、穩重的造型裡加入個人特色便格外重要，像內馬爾最注重的「1要點」就是搭配華麗的珠寶首飾，從多套他曾嘗試過西裝造型中會發現，他習慣以份量感重的粗鑽石項鍊、大墜飾的項鍊、珍珠項鍊，或是閃亮戒指、耳環⋯⋯等珠寶來搭配正裝，輕鬆駕馭起一般人不敢隨意佩戴的浮誇飾品，意外的非常符合他的個人魅力。

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