包・開箱／GUCCI「草莓包」IG上紅起來！　逼真草莓吊飾可愛爆棚

記者王則絲／台北報導

歷久不衰的印花單品總是霸佔熱賣榜，近日GUCCI又有一款「草莓包」在女孩們之間紅起來，像KOL Kiwi李函、Cos⋯⋯都背上身，上頭的草莓吊飾可愛爆棚，今天就由《ET FASHION》來帶大家開箱近賞；此外，GUCCI推出的假日禮讚系列囊括了許多從經典變化、延伸的手袋，不只Horsebit馬銜鍊系列換上了「純色」造型，GG印花還變立體了！趁著此次開箱一併欣賞。

▲Kiwi、Cos背上GUCCI「草莓包」。（圖／翻攝自IG）



GUCCI今年的假日禮讚系列，以全球復甦的旅遊潮汲取靈感，在一輛奇幻火車場景中展開，系列囊括經典米、棕色搭配的行李箱、旅行袋、珍貴皮革公事包，以及派對必備的珠寶、手錶行頭⋯⋯同時亦包含家居、美妝和寵物系列，將旅途中由裡到外全顧到了，其中光是手袋品項就令人眼花撩亂，眾多新款之中由這顆「草莓包」脫穎而出。

▲GUCCI假日禮讚系列。（圖／品牌提供）



GUCCI草莓包為線條俐落的腋下包型，搭配上經典的GG印花，基本上是十年不退流行的保障，金屬短鍊帶呈現復古感手，除可作為腋下包背，也可以像Kiwi、Cos一樣掛在大手袋上頭，以「雙包」的方式搭配使用，不過重頭戲當然是在此款包的靈魂「草莓吊飾」上，逼真的草莓裹在透明壓克力中，一面配上蜜蜂的圖案，一面則是GG Logo，童趣可愛的元素讓整個包包感覺瞬間活起來。

▲GUCCI草莓包。（圖／記者王則絲攝）



除了草莓包之外，GUCCI假日禮讚系列亦囊括許多經典新作，包括「Horsebit馬銜鍊」系列1955手提包以及鏈式錢包，皆換上了「純色」造型，將五金部分改為同色系呈現，整體更為時髦、大膽有氣勢，在經典之中製造出新玩味，變得更美、更燒了。

▲純色「Horsebit馬銜鍊」系列。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

GG印花也迎來了可愛的變化，本季於粉紅色、灰色的Matelassé皮革上，將GG字母圖案化為立體紋路，製造出蓬蓬的軟萌感，有水桶包、圓筒手提包、腋下包等包型，走的是小巧實用的路線。

▲Matelassé系列立體GG紋路特別軟萌可愛。（圖／記者王則絲攝）

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