《艾蜜莉在巴黎》卡蜜兒正港法國時尚女　「斜背」百萬項鍊好時髦

▲卡蜜兒塞拉萊穿Valentino羽毛褲裝、拎Roger Vivier手袋，「斜背」蕭邦彩色寶石長項鍊。（圖／蕭邦提供，以下同）



記者陳雅韻／綜合報導

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季將於12月21日開播，首映會上除了主角莉莉柯林斯（Lily Collins）與戲裡戲外都是閨蜜的艾希莉朴（Ashley Park）吸睛，劇中飾演艾蜜莉朋友兼情敵的法國女星卡蜜兒塞拉萊（Camille Razat）也不輸陣，身穿Valentino米色羽毛褲裝，「斜背」一條紅色珠鍊，時髦模樣被網友讚比莉莉柯林斯還美，直呼「這才是法國女人的時尚品味」。

▲蕭邦鑲嵌14.96克拉的橢圓形碧璽與玫瑰色碧璽、紫水晶與石榴石圓珠串、欖尖形切割藍寶石、紫水晶與圓型黃色寶石的18K玫瑰金項鍊。



首映當天莉莉柯林斯穿的SAINT LAURENT露肚禮服引，來兩極評價，唯有卡蜜兒塞拉萊的造型「安全過關」，米色的貼身上衣配上羽毛褲時髦極了，更令人驚豔的是她大膽將蕭邦（Chopard）鑲嵌14.96克拉的橢圓形碧璽、玫瑰色碧璽、紫水晶與石榴石圓珠串、欖尖形切割藍寶石、紫水晶與圓型黃色寶石的18K玫瑰金長項鍊，當成「斜背帶」繞到身後，顯得率性有型。

▲莉莉柯林斯穿的SAINT LAURENT露肚禮服引來兩極評價。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

身高170公分的卡蜜兒塞拉萊駕馭起各式服裝毫不費力，近日為《艾蜜莉在巴黎》馬不停蹄宣傳，又換上法國品牌MIAOU條紋褲裝，合身剪裁盡顯她窈窕的S形曲線，包緊緊依然性感。

▲卡蜜兒塞拉萊穿法國品牌MIAOU褲裝，盡顯完美S形曲線。（圖／翻攝camillerazat IG）

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