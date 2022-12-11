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《艾蜜莉在巴黎》卡蜜兒正港法國時尚女　「斜背」百萬項鍊好時髦

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▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

▲卡蜜兒塞拉萊穿Valentino羽毛褲裝、拎Roger Vivier手袋，「斜背」蕭邦彩色寶石長項鍊。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季將於12月21日開播，首映會上除了主角莉莉柯林斯（Lily Collins）與戲裡戲外都是閨蜜的艾希莉朴（Ashley Park）吸睛，劇中飾演艾蜜莉朋友兼情敵的法國女星卡蜜兒塞拉萊（Camille Razat）也不輸陣，身穿Valentino米色羽毛褲裝，「斜背」一條紅色珠鍊，時髦模樣被網友讚比莉莉柯林斯還美，直呼「這才是法國女人的時尚品味」。

▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

 

▲蕭邦鑲嵌14.96克拉的橢圓形碧璽與玫瑰色碧璽、紫水晶與石榴石圓珠串、欖尖形切割藍寶石、紫水晶與圓型黃色寶石的18K玫瑰金項鍊。

首映當天莉莉柯林斯穿的SAINT LAURENT露肚禮服引，來兩極評價，唯有卡蜜兒塞拉萊的造型「安全過關」，米色的貼身上衣配上羽毛褲時髦極了，更令人驚豔的是她大膽將蕭邦（Chopard）鑲嵌14.96克拉的橢圓形碧璽、玫瑰色碧璽、紫水晶與石榴石圓珠串、欖尖形切割藍寶石、紫水晶與圓型黃色寶石的18K玫瑰金長項鍊，當成「斜背帶」繞到身後，顯得率性有型。

▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯穿的SAINT LAURENT露肚禮服引來兩極評價。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

身高170公分的卡蜜兒塞拉萊駕馭起各式服裝毫不費力，近日為《艾蜜莉在巴黎》馬不停蹄宣傳，又換上法國品牌MIAOU條紋褲裝，合身剪裁盡顯她窈窕的S形曲線，包緊緊依然性感。

▲▼艾蜜莉在巴黎 。（圖／翻攝IG）

▲卡蜜兒塞拉萊穿法國品牌MIAOU褲裝，盡顯完美S形曲線。（圖／翻攝camillerazat IG）

►莉莉柯林斯「露肚裝」曬超狂零贅肉腹肌　和閨蜜合照連拍美翻紅毯

►星巴克聯名《艾蜜莉在巴黎》推最時髦杯款　法式碎花提袋、粉紅杯搶先收

 

關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, 卡蜜兒塞拉萊, Camille Razat

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