▲葡萄牙在8強戰不敵摩洛哥，C羅淚崩球場。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

世界盃足球賽黑馬摩洛哥，今在8強戰以1比0擊退強敵葡萄牙，讓葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）當場淚崩，C羅交往7年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）心疼不已，忍不住在IG上砲轟總教練桑托斯（Fernando Santos）低估世界最強球員，下半場50分鐘才把坐板凳的C羅替補上場，但為時已晚，這可能是37歲的C羅最後一次參加世界盃，而穿搭一向高調的喬治娜的卡達服裝秀旅程也跟著畫下句點。

▲喬治娜看世足賽一身貴氣，拎香奈兒經典口蓋包。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜高調秀華麗珠寶，包括鑽石耳環、紅寶石鑽石項鍊、紅寶石戒指等。（圖／翻攝georginagio IG）

28歲喬治娜與C羅自2015年開始交往，育有2個小孩，她本來是GUCCI銷售人員，被外界認為麻雀變鳳凰，開始穿戴各式奢華精品。這回舉家到卡達為葡萄牙隊加油，球場宛如喬治娜的服裝秀場，拎著30萬元的香奈兒（CHANEL）經典口蓋包、LV（Louis Vuitton，路易威登）絲巾綁成上衣是日常，她更大方秀出數千萬元的鑽石紅寶石項鍊、戒指、耳環等珠寶以及全鑽錶，可謂球星女友、大嫂團中最閃亮的一位。

▲世足賽期間宛如喬治娜服裝秀，將LV絲巾綁成上衣亮相。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜受邀參觀在卡達舉辦的Valentino展。（圖／翻攝georginagio IG）

除了物質上的享受，喬治娜其實是C羅最強大的精神支柱，因此C羅在世界盃複賽中坐了兩場冷板凳後，她忍不住跳出來嗆「你的朋友與教練今天做了錯誤的決定」，毫不留情大罵葡萄牙總教練桑托斯，她也鼓勵另一半「我們沒有輸，我們學到了一課，我們欽佩你」。

▲女友喬治娜（左）是C羅的精神支柱。（圖／翻攝georginagio IG）

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