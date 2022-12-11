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劉嘉玲千萬蛇項鍊撞小26歲女星　零贅肉美魔女氣場強大沒輸

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▲▼ 劉嘉玲撞珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲慶祝57歲生日，以紅花緊身褲裝搭配寶格麗千萬元的Serpenti鑽石祖母綠項鍊。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）蛇形珠寶Serpenti系列風格時髦，是不少名媛女星的心頭好，劉嘉玲日前歡慶57歲生日，即以戴上要價約1000萬元的Serpenti項鍊與約300萬元的耳環慶生，未料一模一樣的高級珠寶系列項鍊，竟也出現在31歲韓裔美籍女星艾希莉朴（Ashley Park）身上，她在Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）第三季首映會上，讓兩人隔海撞千萬珠寶。

雖然撞了同款千萬蛇項鍊，劉嘉玲可一點也沒輸，因為她穿深V剪裁的黑底紅花貼身褲裝搭配寶格麗華麗珠寶，盡顯她保養有術的玲瓏曲線，全身上下零贅肉，讓人難以相信她已57歲，且駕馭這類大紅花服裝難度高，稍有不慎就會流露俗氣感，但她自帶強大氣場，成功展現巨星氣勢。

▲▼ 劉嘉玲撞珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲艾希莉朴在《艾蜜莉在巴黎》第三季首映會上，穿金色Valentino禮服搭配同款寶格麗Serpenti項鍊，GCDS恨天高跟鞋也很搶鏡。（圖／翻攝ashleyparklady IG）

戲裡戲外都是《艾蜜莉在巴黎》主角莉莉柯林斯（Lily Collins）閨蜜的艾希莉朴，也以性感的Valentino金色亮片禮服襯托同款寶格麗Serpenti項鍊，她一彎腰美胸呼之欲出，大方展現性感魅力，另一亮點則是藏在禮服下的GCDS恨天高跟鞋，讓她瞬間增高16公分。

▲▼ 劉嘉玲撞珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲艾希莉朴恰巧與劉嘉玲撞同款珠寶，均戴寶格麗Serpenti耳環與項鍊。（圖／翻攝ashleyparklady IG）

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關鍵字：

劉嘉玲, 寶格麗, BVLGARI, 艾希莉朴, Ashley Park, 艾蜜莉在巴黎

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