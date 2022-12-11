炸彈錶骷髏頭暗夜發光　錶殼鐫刻瑪雅文化圖騰露神祕氣息

▲BOMBERG Bolt-68 NEO系列10周年紀念骷髏機械腕錶共推出3種版本，各67,800元。（圖／BOMBERG提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

硬漢風格的BOMGERG炸彈錶自2012年創立之後，大膽將美式刺青圖騰、大麻葉植入面盤，深受潮流人士喜愛，今年歡慶10周年，推出3款靈感源自拉丁美洲文化的Bolt-68 NEO系列機械錶，讓充滿詭譎神秘氣息的骷髏成為面盤主角，錶殼與鍊帶鐫刻發想自馬雅文化中生命樹Yaxche圖騰，滿滿的細節酷味十足，也傳遞「人生苦短，該要盡力把握每一分每一秒」的信念。

▲BOMBERG Bolt-68 NEO系列銀色款的錶殼、鍊帶上鐫刻以瑪雅生命之樹Yaxche為靈感圖騰。





▲BOMGERG Bolt-68 NEO系列消光黑款的骷髏浮雕眼睛、牙齒、時標與指針塗覆Super-Luminova夜光塗層，在暗處散發光芒。

BOMGERG炸彈錶歡慶10周年的Bolt-68 NEO系列紀念錶分別有銀色、消光黑、青銅色3種版本，主視覺為浮雕骷髏頭，其眼睛、牙齒以及時標、指針均塗覆Super-Luminova夜光塗層，在暗處散發光芒，當中銀色與青銅色款式的錶殼均鐫刻生命樹圖騰，風格霸氣；3款紀念錶均搭載瑞士Tramelan獨立機芯廠SOPROD製的自動上鍊機芯，錶冠則一如炸彈錶特色置於12時位置，各限量200只。

▲S.T. Dupont TATTO SKULL & ROSE系列鋼筆，874,400元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）

法國精品品牌S.T. Dupont的書寫工具與打火機，也以骷髏為靈感創作，由珠寶雕刻世家Quispe Aparacio二代傳人精心製作如藝術品般的寶石擺件書寫工具，最吸睛的ATTO SKULL & ROSE系列鋼筆搭配骷髏頭造型筆座，透明水晶打造的骷髏戴著黑玉髓材質紳士帽，上面點綴粉色蛋白石玫瑰，而底座則為純銀鍍金玫瑰花裝飾的黑曜石，而鋼筆也飾以骷髏與玫瑰圖案，兼具實用與裝飾功能。

▲S.T. Dupont TATTO SKULL & ROSE系列打火機，242,400元。

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