C羅3000萬訂製鑽錶推出彩虹版本　百億身家寵自己不手軟

▲C羅參加本屆世足賽前，戴上與Jacob & Co合作打造的玫瑰金CR7飛行腕錶紅色版，錶圈鑲嵌 26 顆長方形切割鑽石。（圖／Jacob & Co提供）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）此次在卡達舉辦的世界盃足球賽飲恨，止步於對上摩洛哥的八強賽，無緣晉級四強，很可能是37歲的他最後一次參加世足賽。他18歲進入英超曼聯開啟傳奇生涯，已累積百億元身家，從他日常所戴的百萬元甚至上千萬元的訂製名錶，可見他犒賞自己不手軟，可惜無緣在世足賽抱走冠軍獎盃，成為他心中的遺憾。

C羅收藏的名錶多以霸氣與bling bling款式為主，世足賽前才亮出與瑞士珠寶名錶品牌Jacob & Co合作的百萬聯名錶，左側「柱子」呈現出C羅圖像，右側則雕刻CR7標誌與他的簽名，鏤空發條盒就像一顆足球，而錶背則有他穿著7號球衣的背影圖案，他所戴的錶款為錶圈鑲嵌長方形切割鑽石的玫瑰金版本。

▲C羅曾戴HUBLOT獨一無二的MP09雙軸陀飛輪鈦金屬滿鑽腕錶，估價超過3000萬元。（圖／HUBLOT提供，提供）



獨一無二的設計更吸引C羅，他曾向HUBLOT（宇舶）訂製獨一無二的MP09雙軸陀飛輪皇金滿鑽腕錶，雙軸陀飛輪第一軸以一分鐘旋轉一圈、第二個30秒一圈轉動已夠炫目，他還要求在錶殼、錶冠與按把鑲嵌梯鑽和圓鑽，估價超過台幣3000萬元。此錶款今年新添全球限量8只的彩虹3D立體碳纖維腕錶，使用碳纖維與複合材質，打造彩虹般漸層色彩的3D立體碳纖維錶殼。

▲HUBLOT MP09雙軸陀飛輪彩虹3D立體碳纖維腕錶，6,540,000元。

另一種詮釋彩虹錶的手法，即是選用彩色寶石於錶圈排出彩虹色調，崑崙錶（Corum）全球限量18只的新作金橋圓形43腕錶，招牌的長方形線型機芯豎立在面盤中央，兩旁的鑲鑽微型結構靈感源自美國舊金山的金門大橋，錶圈和錶耳則鑲嵌68顆長方形彩寶、22顆沙弗來石和6顆紅寶石，全部共重約6.38克拉的寶石排出迷人彩虹圈。

▲崑崙推出全球限量18只的彩虹版金橋圓形43腕錶。（圖／崑崙錶提供）

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