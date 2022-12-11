fb ig video ETtoday search mobile

C羅3000萬訂製鑽錶推出彩虹版本　百億身家寵自己不手軟

>

▲▼C羅錶 。（圖／公關照）

▲C羅參加本屆世足賽前，戴上與Jacob & Co合作打造的玫瑰金CR7飛行腕錶紅色版，錶圈鑲嵌 26 顆長方形切割鑽石。（圖／Jacob & Co提供）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）此次在卡達舉辦的世界盃足球賽飲恨，止步於對上摩洛哥的八強賽，無緣晉級四強，很可能是37歲的他最後一次參加世足賽。他18歲進入英超曼聯開啟傳奇生涯，已累積百億元身家，從他日常所戴的百萬元甚至上千萬元的訂製名錶，可見他犒賞自己不手軟，可惜無緣在世足賽抱走冠軍獎盃，成為他心中的遺憾。

C羅收藏的名錶多以霸氣與bling bling款式為主，世足賽前才亮出與瑞士珠寶名錶品牌Jacob & Co合作的百萬聯名錶，左側「柱子」呈現出C羅圖像，右側則雕刻CR7標誌與他的簽名，鏤空發條盒就像一顆足球，而錶背則有他穿著7號球衣的背影圖案，他所戴的錶款為錶圈鑲嵌長方形切割鑽石的玫瑰金版本。

▲▼C羅錶 。（圖／公關照）

▲C羅曾戴HUBLOT獨一無二的MP09雙軸陀飛輪鈦金屬滿鑽腕錶，估價超過3000萬元。（圖／HUBLOT提供，提供）

獨一無二的設計更吸引C羅，他曾向HUBLOT（宇舶）訂製獨一無二的MP09雙軸陀飛輪皇金滿鑽腕錶，雙軸陀飛輪第一軸以一分鐘旋轉一圈、第二個30秒一圈轉動已夠炫目，他還要求在錶殼、錶冠與按把鑲嵌梯鑽和圓鑽，估價超過台幣3000萬元。此錶款今年新添全球限量8只的彩虹3D立體碳纖維腕錶，使用碳纖維與複合材質，打造彩虹般漸層色彩的3D立體碳纖維錶殼。

▲▼C羅錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP09雙軸陀飛輪彩虹3D立體碳纖維腕錶，6,540,000元。

另一種詮釋彩虹錶的手法，即是選用彩色寶石於錶圈排出彩虹色調，崑崙錶（Corum）全球限量18只的新作金橋圓形43腕錶，招牌的長方形線型機芯豎立在面盤中央，兩旁的鑲鑽微型結構靈感源自美國舊金山的金門大橋，錶圈和錶耳則鑲嵌68顆長方形彩寶、22顆沙弗來石和6顆紅寶石，全部共重約6.38克拉的寶石排出迷人彩虹圈。

▲▼C羅錶 。（圖／公關照）

▲崑崙推出全球限量18只的彩虹版金橋圓形43腕錶。（圖／崑崙錶提供）

►C羅女友喬治娜狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟

►C羅連5屆世界盃進球傲視群雄　戴自己設計的百萬鑽錶閃瞎眾人

關鍵字：

C羅, 世界盃足球賽, Jacob & Co, HUBLOT, Corum, 崑崙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

炸彈錶骷髏頭暗夜發光　錶殼鐫刻瑪雅文化圖騰露神祕氣息

炸彈錶骷髏頭暗夜發光　錶殼鐫刻瑪雅文化圖騰露神祕氣息

ATM偷拍裙底沒成功過　技術員再犯案下場慘

ATM偷拍裙底沒成功過　技術員再犯案下場慘

C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟

C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟

克羅埃西亞娃娃臉門將建功　微笑迷倒粉絲但死會了 貓熊盪鞦韆項鍊好萌　再生銀製做慈善 Tiffany六爪鑽戒翻轉命運！　躍上新電影搶演員風采 陳昊森收蟑螂禮物氣噗噗　點名伯爵綠錶、寬版戒不踩雷 Rado全黑陶瓷限量錶帥翻　機芯零件變最美風景 米老鼠搶搭世足賽熱潮錶上踢足球　手臂一揮變逆跳分針 凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面