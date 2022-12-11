每天累過頭？營養師點名「15款護肝食物」，黑咖啡也在內

▲一天一杯黑咖啡對肝臟也有好處。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天熬夜晚睡，工作累到要爆肝，別以為補個眠就沒事，肝是人體中最沉默的器官，等到真的健康亮紅燈，為時已晚。營養師高敏敏分享15種護肝排毒好食物，趁著冬天養肝幫助肝臟大掃除吧！

#蛤蜊湯

蛤蜊含牛磺酸可強化肝機能，幫助降低壞膽固醇。

#紅棗

建議可以將紅棗泡水、泡茶一起喝，促進代謝養肝。

#鮭魚

鮭魚含豐富優質蛋白質及Omega-3，幫助修復肝臟發炎。

#薑黃

薑黃具有強大的抗氧化能力，調節肝臟整體功能。

#柑橘

柑橘含維生素C和抗氧化劑，能協助肝臟排毒。

#蒜素

大蒜能幫助殺菌，進一步清除體內毒素。

#深綠色蔬菜

解毒能力好，能幫助肝臟修復，建議多吃芥藍、大白菜、花椰菜、甘藍等都是好選擇。

#白蘿蔔

白蘿蔔屬十字花科，含硫化合物幫助護肝。

#燕麥

富含膳食纖維及維生素B群，能促進肝細胞代謝。

#橄欖油

橄欖油屬於植物性的好油，能幫助調節脂肪肝。

#豆腐

豆腐屬於植物性優質蛋白質，能幫助肝臟修復與再生，建議可以將豆腐、豆製品等當作蛋白質來源。

#甜菜根

甜菜根富含花青素，能幫助減輕肝臟負擔。

#綠茶

綠茶中富含兒茶素，能幫助保肝、抗氧化，而綠茶對健康好處不只如此，還能對抗發炎、抗癌、提升專注力和幫助燃脂。

#核桃

核桃含維生素E，能改善脂肪肝發炎。

#咖啡

咖啡中的綠原酸，幫助調節肝臟機能，建議對咖啡因沒負擔的朋友，可以每天來一杯黑咖啡。

營養高敏敏也補充，除了多吃養肝食材，平時也可以多吃原型食材、少吃加工品、油炸等高熱量食物，而甜食也盡量少吃，因為過多的糖分，也會使肝臟脂肪堆積。肝對人體真的很重要，除了解毒、代謝、合成，而且吃進的營養素也都要透過肝臟才能送到其他器官，現在開始護肝還不晚！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）