《哈利王子與梅根》揭私下奢華日常　身後披「愛馬仕毛毯」比劇情更吸睛

記者王則絲／台北報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）近期於Netflix上架真人紀錄片《哈利王子與梅根》，目前僅公開前3集便在全球引發熱議。紀錄片中呈現了哈利王子與梅根脫離王室後移居美國的生活，其中一幕梅根悲傷抱頭的畫面，身後披著的「愛馬仕毛毯」巧妙揭露了私下奢華日常，讓紀錄片中的奢華單品意外的比劇情內容更吸睛。

▲《哈利王子與梅根》紀錄片播出後引發全球性熱議。（圖／翻攝自Netflix）



Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》原先應是哈利王子與梅根洗清負面評論的利器，許多民眾都期待看到他們將掀開英國皇室不為人知的內幕，以及身為王室成員艱辛的一面，但節目播出後觀眾們對梅根的觀感幾乎沒有改變，甚至起到反效果。

其中一幕梅根正因脫離王室悲傷苦惱，看起來令人心碎的照片裡，背後的「愛馬仕毛毯」卻吸引了觀眾目光。據外媒《WWD》報導，紀錄片中的愛馬仕毛毯為1988年推出的Avalon毛毯，價值 1,625 美元（約台幣近5萬元），它也曾出現在梅根的豪華辦公桌上，影片播出後，不只揭露了哈利王子與梅根在美國生活的奢華日常，還讓「愛馬仕毛毯價格」在Google上的搜尋量增加了850%。

▲外媒報導「愛馬仕毛毯價格」在節目播出後搜尋量增加850%。（圖／翻攝自Netflix）



同時，梅根身上穿著的內搭睡衣與條紋毛衣來自LA LIGNE，加起來也要545美元左右（約台幣16,700多元），以居家睡衣的價格來說算是十分昂貴，此外，即便梅根放下包袱素顏出鏡，身上的項鍊、睡衣同樣要價不菲；不只是身上行頭，從紀錄片裡拍攝到的居家環境，也能看出夫妻兩人對於品味的要求，在物質上幾乎不手軟。比起紀錄片的內容故事，哈利與梅根的奢華日常更引發關注。

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