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除濕機乾衣3要點須知　台電：「加一步驟」衣服乾更快

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▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,年終,大容量,除菌,衣服。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲連日陰雨乾衣成大難題，用除濕機乾衣有幾個要點要注意。（圖／pakutaso、unsplash、librestock）

記者蔡惠如／綜合報導

今年冬天北部持續陰鬱，日無三里晴，許多人都因為濕度持續高標，苦於衣服曬不乾，只好透過除濕機在室內晾乾衣物，之前台電就針對此事提醒，除濕機在室內晾乾衣服需要注意3個要點，還分享一個小撇步讓衣服更快變乾。

▲除濕機,除濕,Her森森。（圖／pexels）

衣物擺放位置要注意
用除濕機幫助衣服晾乾不是擺了就好，先觀察除濕機的風向設計，基本上是在出風口距離一公尺以內，左右擺動2公尺以內的區域是最好的乾衣區域，而台電也提醒，若除濕機出風口是往正上方，也不要把衣服晾掛在除濕機正上方的區域，以免衣物掉落遮住出風口，會有散熱不良的疑慮。

▲▼乾洗,乾洗店,曬衣服,衣架。（圖／取自免費圖庫pexels）

除濕機擺放位置
在室內除濕最重要的就是循環，把門窗關上，並把除溼機擺放在空氣對流的中心位置，不然即便一直開著，除濕效果也有限，除濕機跟牆面的距離至少要50公分，且與窗簾等物品保持距離，避免有相關物品覆蓋出風口，此外，定期清理濾網也很重要，也盡量避免在家中無人的時候長時間連續使用。

▲臥室,居家,洗衣籃,床。（圖／unsplash）

用風扇加強空氣循環
台電也建議，可以在室內除濕時，搭配循環扇、電風扇一起使用。在小空間可以加強對流，讓衣服更快變乾，在大空間也可方便把較乾的空氣送到遠處，提升整體室內空間的舒適度。若有一、二件少量衣物急著穿，家事達人陳映如之前也有分享一個急救法，就是將衣服放到紙袋內，使用吹風機烘乾，記得要抓緊袋口，紙袋會吸附濕氣快速烘乾，但注意僅適用於少量或小型衣物。

▲電扇,電風扇。（圖／取自librestock）

關鍵字：

除濕機, 乾衣, 台電, 晾乾

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