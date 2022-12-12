fb ig video ETtoday search mobile

台北101新春紀念酒送朱銘私藏　LISA站台起瓦士贈聯名項鍊

>

▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

▲台北101推出其自營最高價的紀念酒禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年春節時序落在一月底，送禮準備也提前開打，台北101今年以自家超過40年、市面上少見的陳高等級酒款，結合雕塑家朱銘私藏作品復刻文鎮，推出頂級《瑞兔招福》紀念酒禮盒，限量1,000款開啟兔年風光。起瓦士則聯名韓女團BLACKPINK成員LISA，推出「CHIVAS 18年x LISA限量版」，上綴特色頸鏈，增添個人風範。

▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

朱銘創作生涯中兔子是極罕有的題材，僅見於1990年《十二生肖》系列，該系列為大師個人私藏，鮮少對外展出，瑞兔迎風擺耳、揚眉吐氣的神態興味悠長。迎接兔年，台北101紀念酒與朱銘合作，以其作品《十二生肖—兔》四分之一等比例縮小的文鎮，結合台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶，打造喜福氣的頂級禮盒，在把酒言歡時順便一收大師風範。

▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

業者表示，瑞兔文鎮是由不鏽鋼材質製成，與台北101建築意象所設計的酒瓶瓶身相輝映，101形狀酒瓶窯燒過程繁複困難，成功率僅一成，與大師作品聯手更增添收藏價值，已有不少VIP前來探詢，其酒款源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，目前是市場上年份最高的陳年高粱，味醇甘香，紀念盒售價18,800元，限量1000組。

▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

CHIVAS REGAL起瓦士與LISA聯手在近期推出「CHIVAS 18 年 x LISA限量版」，主打其18年水果芬芳與太妃糖香氣，融合在聯名款的設計概念之中，帶上LISA最愛的五芒星圖騰及霓光粉紅標誌簽名，號召粉絲們開酒珍藏。

該限量版以LISA最愛的五芒星，用18K鍍金的材質製成聯名Chocker頸鍊，並用品牌經典標誌串連，整體合身設計以絲綢般光滑亮麗的尊爵藍為底，映襯LISA帥氣的螢光粉色簽名，氣勢十足。酒品18年蘇格蘭威士忌，則結合兩種特殊且優質的Speyside斯貝賽威士忌，口味揉合奶油太妃、黑巧克力、杏仁肉桂與柑橘花果風味，適合冬天品飲，單盒售價2,499元。

▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

金門酒廠建廠70週年系列商品之壓軸絕響「金門高粱酒盤龍金箔酒」，近期也正式上市，以多重高年份坑道窖藏酒調和，號稱酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽，整體層次感豐富，並添加100%日本製純金箔，品飲時金箔如雪花般在醇和濃郁的酒體中飛舞，意味悠長，最適合冬令時節入手，單瓶售價2,580元。

▲春節酒類禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟

C羅女友球場變秀場狂曬千萬珠寶　護另一半砲轟總教練不嘴軟

每天累過頭？營養師點名「15款護肝食物」，黑咖啡也在內

每天累過頭？營養師點名「15款護肝食物」，黑咖啡也在內

牙膏從哪裡開始擠？測出你的性格特質　從頭擠的人常被覺得心機重

牙膏從哪裡開始擠？測出你的性格特質　從頭擠的人常被覺得心機重

年末3部韓劇創下高收視　《王后傘下》、《財閥家的小兒子》最新必看 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 減齡極致的「栗子短髮」韓國正流行！比鮑伯更俐落、搭旁分瀏海有氣質 「精品手機包」真的太實用！Gucci復古老花超生火、CHANEL還附耳機殼 帽T控必看5大穿搭公式！　小賈辣妻摯愛穿搭根本通勤最佳選 克羅埃西亞娃娃臉門將建功　微笑迷倒粉絲但死會了 不只克羅埃西亞鮮肉，內馬爾穿西裝也超帥！私下搭配最注重「1要點」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面