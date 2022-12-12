台北101新春紀念酒送朱銘私藏　LISA站台起瓦士贈聯名項鍊

▲台北101推出其自營最高價的紀念酒禮盒。（圖／台北101、金門酒廠、起瓦士提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年春節時序落在一月底，送禮準備也提前開打，台北101今年以自家超過40年、市面上少見的陳高等級酒款，結合雕塑家朱銘私藏作品復刻文鎮，推出頂級《瑞兔招福》紀念酒禮盒，限量1,000款開啟兔年風光。起瓦士則聯名韓女團BLACKPINK成員LISA，推出「CHIVAS 18年x LISA限量版」，上綴特色頸鏈，增添個人風範。

朱銘創作生涯中兔子是極罕有的題材，僅見於1990年《十二生肖》系列，該系列為大師個人私藏，鮮少對外展出，瑞兔迎風擺耳、揚眉吐氣的神態興味悠長。迎接兔年，台北101紀念酒與朱銘合作，以其作品《十二生肖—兔》四分之一等比例縮小的文鎮，結合台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶，打造喜福氣的頂級禮盒，在把酒言歡時順便一收大師風範。

業者表示，瑞兔文鎮是由不鏽鋼材質製成，與台北101建築意象所設計的酒瓶瓶身相輝映，101形狀酒瓶窯燒過程繁複困難，成功率僅一成，與大師作品聯手更增添收藏價值，已有不少VIP前來探詢，其酒款源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，目前是市場上年份最高的陳年高粱，味醇甘香，紀念盒售價18,800元，限量1000組。

CHIVAS REGAL起瓦士與LISA聯手在近期推出「CHIVAS 18 年 x LISA限量版」，主打其18年水果芬芳與太妃糖香氣，融合在聯名款的設計概念之中，帶上LISA最愛的五芒星圖騰及霓光粉紅標誌簽名，號召粉絲們開酒珍藏。

該限量版以LISA最愛的五芒星，用18K鍍金的材質製成聯名Chocker頸鍊，並用品牌經典標誌串連，整體合身設計以絲綢般光滑亮麗的尊爵藍為底，映襯LISA帥氣的螢光粉色簽名，氣勢十足。酒品18年蘇格蘭威士忌，則結合兩種特殊且優質的Speyside斯貝賽威士忌，口味揉合奶油太妃、黑巧克力、杏仁肉桂與柑橘花果風味，適合冬天品飲，單盒售價2,499元。

金門酒廠建廠70週年系列商品之壓軸絕響「金門高粱酒盤龍金箔酒」，近期也正式上市，以多重高年份坑道窖藏酒調和，號稱酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽，整體層次感豐富，並添加100%日本製純金箔，品飲時金箔如雪花般在醇和濃郁的酒體中飛舞，意味悠長，最適合冬令時節入手，單瓶售價2,580元。

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