謝盈萱霸氣寬褲、楊冪短裙曬美腿！經典「紅禮服」盤點

記者鮑璿安／台北報導

很多女星會選擇紅色禮服當戰袍，除了第一眼足夠鮮明外，還能夠展現性感、成熟、喜氣，創造各自難以替代的風格，《ET FASHION》也特別為大家精選了過去一年裡，海內外曾演繹紅色禮服的女星，套套造型都讓人驚艷難忘，而且顯得喜氣洋洋。

1. 楊冪

▲楊冪穿BALMAIN 2023早春系列短洋裝，展現好身材。（圖／翻攝自微博）

楊冪其實很常演繹大紅色，與她性感氣息相符，這套來自BALMAIN 2023早春系列的短裙，以緊身剪裁包覆S曲線展開，對身材要求相當高，並採用一字領的流暢設計露出肩頸，相較於正式的禮服造型更多了休閒感。

2. 謝盈萱

▲謝盈萱擔任第59屆金馬獎典禮主持人， 第一套LA METAMORPHOSE 紅色褲裝讓人印象深刻。（圖／金馬執委會提供）

謝盈萱擔任第59屆金馬獎典禮主持人時，創造了許多令人印象深刻的造型，像是首套LA METAMORPHOSE 紅色褲裝，既可以達到大型典禮的隆重效果，褲裝版型更是為她量身打造般，流線與率性剪裁合一，絕對是經典的紅色造型。

3. 潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）

▲潔西卡雀絲坦以Zuhair Murad高級訂製服出席奧斯卡榮譽獎典禮。（圖／路透）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）在13屆奧斯卡榮譽獎典禮上，穿著了Zuhair Murad 2020系列高級訂製服出席，無疑展現優雅與復古韻味，透過線條感、印花與鏤空，創造紅色與透膚之間的穿透感，完全是看不膩的一套禮服造型。

4.李冰冰

▲大陸女星李冰冰出席微博之夜造型 。（圖／翻攝自微博）

49歲大陸女星李冰冰演繹Ralph Lauren紅色禮服，透過平口設計與背後的立體大蝴蝶結裝飾，點燃了整體的明亮感，將收放剪裁駕馭得相當完美，與纖細身材結合，留下完美姿態。