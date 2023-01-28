日本罪惡「疊疊樂起司蛋糕」爆紅！　超厚奶油螞蟻人最愛

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隨著疫情趨緩、開放邊境，日本成為不少民眾的首選旅遊點，這次來跟大家介紹位於豐田市的爆紅咖啡店，因創新推出了「疊疊樂起司蛋糕」，一次吃得到巴斯克以及生乳酪蛋糕，還擠滿了厚厚的鮮奶油，超罪惡剖面引發網友討論。

日本豐田市的一間咖啡店因「疊疊樂起司蛋糕」擁有知名度，這款新型芝士蛋糕一次集結了當紅的巴斯克起司與一般的生乳酪，因此一口吃得到兩種口味，味蕾碰撞十分驚艷。巴斯克起司有焦糖的苦甜感，口感也比較紮實；而生乳酪則保有清爽酸味，咬下去綿密化在口中，兩者不但不衝突還非常融合。

當然罪惡指數還沒結束，最上方擠滿了超厚鮮奶油，絲毫不在意熱量，從側面來看，厚度幾乎和起司蛋糕底差不多，如此爆量的鮮奶油甜而不膩，充分滿足螞蟻人的慾望，也吸引大批日本網友搶吃一波，紛紛表示：「起司控的天堂就是這樣了」、「一次三層才夠罪惡」。