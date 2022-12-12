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對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人

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▲▼女孩,女生,開心女生（圖／取自免費圖庫Pexels.com）

▲幸福無法衡量，但可以感受。（圖／Pexels、unsplash）

編輯／借借

生活本就是苦樂參半，有時候我們的情緒放在某一點上，就彷彿出現所有人生不是喜就是憂的假象，但確實幸福是很難衡量的，而悲傷難過也的確感受深刻，當你覺得迷惘之時，不如問自己3個問題，如果答案都是「是」，其實你是個幸福的人，人生很棒，好好繼續往前走。

▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

有事情讓你忙碌
這裡指的忙碌不是真的很忙，而是你在生活有事可做，你工作為了賺錢吃飯、買東西、買房，或是正忙著讀書，準備考試、留學或學習新知；準備開間小店，整在規劃商品、佈置比價、看店面地點；很喜歡拍照，正在學習更多技巧、認識器材等，無論是什麼樣的情境，你都正在前進，有一個目標、一個興趣，都是人生的養分，若現在無所事事，快去找件事做，或是觸發更多興趣吧。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

正在愛著或被愛
在乎或是被在乎，都是一種心靈的療癒，你是否有個在乎的人在你身邊呢？無論是自己鍾意的人，或是自己的家人、朋友，若對方幸福，你也會覺得很開心的程度，在他們需要你時，你則會付出立即的溫暖，即便你是給予的一方，你絕對也是幸福的。而若有人正在關心你、在乎你的感受，自己也就能體會被呵護的感覺，那當然也是一種幸福啊。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

對未來有期待
總想著之後可以做什麼、並朝之前進的人，無疑是幸福的。生活很多挫折、現實很殘酷，然而還存有著對未來的期待與想法，慢慢的努力，要比起不知未來在哪、漫無目的生活著的人要好多了。然而生活的目標並非遙不可及，階段性的里程碑也可以，像是想在國外生活一年學廚藝、去打工遊學體驗人生、開一間快閃咖啡店、出一本書等等，雖然一定會遇到困難跟需要克服的阻礙，但前進著的感覺不就是一種幸福嗎？

▲女性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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