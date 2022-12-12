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名模王尹平睽違7年首秀獻給DAMIANI　緊張到「玩戒指」紓壓

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記者王則絲／台北報導

義大利頂級珠寶品牌DAMIANI繼上個月於麗晶精品開設旗艦店後，今（12日）於台北微風廣場舉辦全新概念店開幕活動，邀請伊林名模王尹平演繹「Belle Époque Reel」系列新力作，睽違七年沒走珠寶秀的王尹平，將疫後復出首場獻給DAMIANI，她表示特別緊張，還好手上的戒指「可以玩」、讓她紓壓；此外，值得一提的是，這回拓展新點，DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier親自來台參加剪綵，以示對台灣市場的重視。

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier親自來台參加剪綵。（圖／品牌提供）

1924年於義大利珠寶重鎮Valenza創立的珠寶品牌DAMIANI，今於微風廣場舉辦全新概念店開幕活動，全球副總裁暨首席執行長Jérôme Favier親自來台參加成為亮點，並邀請伊林名模王尹平率領模特兒們展演珠寶秀。王尹平透露自己其實4年沒有走秀，珠寶秀更是睽違至少7年，因此特別緊張，加上先前疫情期間居家發福，為了活動認真減下了4公斤，更重新練習踩高跟鞋走台步，只為完美演繹身上的珠寶作品。

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲名模王尹平演繹DAMIANI「Belle Époque Reel」系列珠寶。（圖／品牌提供）

王尹平今佩戴DAMIANI「Belle Époque Reel」系列珠寶，包括戒指、耳環、手鍊、十字架項鍊等作品，矩形、圓形連結成的結構十分新穎，鎖定新世代族群為目標，展現前衛潮流的設計感，其中Reel系列戒指中間是可以旋轉的，特殊設計讓王尹平特別喜歡，戴在手上令她忍不住把玩，正好可以舒緩緊張的情緒。

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲「Belle Époque Reel」系列鑲鑽戒指NT＄112,600、十字架項鍊NT＄82,800。（圖／品牌提供）

名模李婉綺負責演繹DAMIANI高級珠寶「Absolute Special Classic」系列，其中最高價作品為頸上的 45.28克拉全鑽項鍊，價值1540萬元台幣，搭配1790萬元的18K白金鑽石手鍊，總重64.33克拉；此系列採用極為特殊的祖母綠形、馬眼形、梨形，甚至是較少見的心形鑽石切割方式，精湛工藝反映在閃耀外型與驚人價格上。男士珠寶吸睛單品則有Apple Watch 18K白金全鑽錶殼，以及素雅的D.Side系列戒指。

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲DAMIANI。（圖／品牌提供）

▲DAMIANI 。（圖／品牌提供）

▲Special Classic系列鑽石項鍊價值1540萬元、鑽石手鍊價值1790萬元、Apple Watch全鑽錶殼NT＄258,100。（圖／品牌提供）

DAMIANI為慶祝展新店，提前於台灣發表「Belle Époque Reel」系列，正好趕上即將到來的聖誕佳節，而海瑞溫斯頓（Harry Winston）也精選出多款禮讚珠寶，包括代表性的Winston Gates系列，以海瑞溫斯頓第五大道旗艦店雄偉的大門為靈感，帶來鉑金、黃K金和玫瑰金的款式；Winston Sun Flower系列珠寶更為搶眼閃耀，適合節日慶典的歡樂氛圍，包含鑽石耳環、戒指、項鍊與手鍊，也提供點綴藍寶石與紅寶石的作品。

▲海瑞溫斯頓。（圖／品牌提供）

▲海瑞溫斯頓。（圖／品牌提供）

▲海瑞溫斯頓Winston Gates系列、Winston Sun Flower系列珠寶。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DAMIANI, 王尹平, 微風廣場

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