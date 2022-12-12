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營養師傳授「20款低卡零食」，讓你開心吃不發胖

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▲▼營養師傳授「20款低卡零食。（圖／Unsplash）

▲海苔是健康點心之一。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

世足賽4強賽即將開踢，看球賽怎麼能不配上零食助興呢？但滿足口腹之慾又容易胖，該如何是好？營養師高敏敏奉上20款健康點心，讓你開心吃又不怕帶給身體負擔。

#蘇打餅乾(一包三片) 163kcal

雖然蘇打餅熱量沒有想像中低，但厚實的質地也蠻容易有飽足感的。

#雞胸肉(120g) 145kcal

營養師高敏敏分享，想要增肌減脂很適合吃雞胸肉，屬於好的低脂蛋白質，擔心肉質過柴也可以用舒肥方式就很鮮嫩。

#無調味爆米花(100g) 142kcal

市售爆米花的熱量會這麼高，是因為多了很多奶油跟調味粉，若能自製原味、無油、少負擔的爆米花，也是不錯的健康零食。

▲▼營養師傳授「20款低卡零食。（圖／Unsplash）

#黑巧克力(20g) 123kcal

#低脂鮮奶(240ml) 120kcal

純的巧克力含有豐富的維生素、礦物質、富含多酚、類黃酮等抗氧化功效成分，能幫助代謝、放鬆心情、充滿活力且養顏美容，建議搭配一杯鈣質滿滿的鮮奶，營養超豐富。

#無糖優酪乳(206ml) 119kcal

建議可以天天喝，每天補充一點好菌，同時補充乳製品的鈣質和好的蛋白質。

#地瓜(一小條84g) 113kcal

地瓜是含有膳食纖維跟維生素的全穀雜糧類食物，能幫助黏膜維持健康，也能讓腸道順暢代謝更好。

#百卡餐 79kcal

百卡餐是滿足嘴饞的好選擇，好喝之外還有滿滿的維生素、礦物質。

#茶葉蛋(一顆) 71kcal

在便利商店就可買到，肚子餓的時候來一顆，增加飽足感也能補充蛋白質。

#白木耳飲(295ml) 71kcal

內含豐富的維生素A、維他命C、B群，可以幫助提升免疫功能、增加抵抗力，還有滿滿膠質幫助養顏美容。

▲▼營養師傳授「20款低卡零食。（圖／Unsplash）

#無糖優格(100g) 65kcal

優格作為下午茶點心是一個好選擇，除了補充每日所需的乳製品及鈣質外，也是快速補充體內好菌的方式。

#新鮮水果(一份) 60kcal

水果約一個拳頭大小，幫助補充每日膳食纖維和維生素C。

#低卡果凍(100g) 59kcal

美味又熱量低，還有滿滿飽足感。

#毛豆(60g) 58kcal

毛豆是追劇的好夥伴，一碗不到60大卡。

#無糖豆漿(260ml) 55kcal

無糖豆漿為優質蛋白質，免疫細胞大部分是蛋白質組成，要提供好的原料才能幫助身體免疫力。

▲▼營養師傳授「20款低卡零食。（圖／Unsplash）

#綜合堅果(一小把) 45kcal

市售一小包的堅果，通常都會超過一百大卡，建議一次吃半包比較剛好。

#鹽燒海苔(6小片) 23kcal

這邊是指市售常見一盒一盒的那種海苔，海苔熱量低，唯一就是要注意鈉含量。

#蒟蒻絲(100g) 20kcal

蒟蒻絲熱量超低、份量很多，吃完就很有飽足感。

#水果氣泡水(一杯) 10kcal

喝膩了水就來杯水果氣泡水，熱量低又有飽足感，一杯只有10大卡。

▲▼營養師傳授「20款低卡零食。（圖／Unsplash）

#無糖茶(一杯) 0kcal

綠茶裡的兒茶素幫助抗氧化，白開水喝膩了，在家泡泡茶也很不錯。

▲▼營養師傳授「20款低卡零食。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

零食, 低卡, 不發胖, 營養師

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