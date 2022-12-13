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過節是最好的照妖鏡　3種舉動透露對方「感情不單純」

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲享受曖昧，但別失去理性。（圖／pixabay）

編輯／借借

愛情在剛開始的曖昧不明最美麗，但曖昧有時也隱含不安與危險，當妳真的很喜歡對方，對方卻總是遲遲不肯進入下一步，趁著年末的耶誕節慶，請先冷靜下來好好觀察，是否他「對象」不只妳一個，有3個地方可以讓妳著手。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲觀察對方的態度，別急著幫他找藉口。（圖／PEXELS）

多數甜言蜜語只是嘴砲
「好想吃到妳做的菜」、「我們的小孩應該很可愛」、「如果我們在一起的話...」這些讓妳小鹿亂撞、高興一晚上的甜言蜜語，能夠為此開心當然很好，但若他總是說這些話，卻遲遲不肯行動，跟妳告白，或對於妳的進一步持續閃躲，就代表這些話不是真心的，只是嘴砲而已。

▲曖昧示意圖（圖／Pexels提供）

▲說很多但就是不想給承諾，要有分清楚的智慧。（圖／Pexels）

不肯帶妳見朋友
認識超過半年了，從未想介紹任何朋友們跟妳認識，即使知道對方耶誕派對邀約滿滿，總是藉口不讓你跟，一般而言如果對方真的想跟妳在一起，至少會介紹幾個親密友人且詢問他們的意見，可見到現在連進到選項內的情況都堪慮，這樣浪費妳時間且龜速進展，很可能腳踏多條船或把妳當備胎。

▲女性,情感,兩性,成長,心靈,示意圖。（圖／pixabay）

▲曖昧一陣子了卻完全不見他朋友，必定有其他原因。（圖／Pexels）

忽冷忽熱、行蹤不定
對方時常有時很熱情跟妳攀談，談到一半就便已讀不回，馬上降到冰點，或是莫名其妙句點，明著只想跟妳維持基本關係，黏著度只要停留在曖昧就好。有時還會自己開約又取消，或是耶誕節這種節慶假日，以有工作或是身體不舒服搪塞，可能就是有其他對象要先去忙，面對現實吧。

▲曖昧示意圖（圖／Pexels提供）

▲常已讀不回或放鴿子，就該好好觀察發生什麼事。（圖／Pexels） 

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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