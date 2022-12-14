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淨水器款式超多怎麼挑才對？關鍵3原則：先搞清楚用途跟水質

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文／C編

環境污染嚴重，喝到乾淨的好水，成為重要的事情，擁有純淨水質，才能讓身體保持健康，而不是跟著受到重金屬污染，但是要怎麼挑淨水器也相當關鍵，建議可以先從3個階段開始下手，讓喝水也能好輕鬆。

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▲德國,BRITA,淨水器,濾水器,Her森森,。（圖／Her森森）

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1.自家環境狀態

要先了解自己家裡的水源是來自地下水、山泉水還是自來水，前兩者通常因為沒有經過初步的過濾，污染元素較多，建議可以選擇密度比較高的淨水器，而通常家用的單品主要分成4種，包括：活性碳、中空絲膜、RO逆滲透和納離子樹脂交換。

2.用水情境、家庭成員數量

淨水器要依據不同的居家環境跟用水量，來決定想要選擇的產品，像是有生飲需求、或只是一般用水，都會有不同的方案推薦，如果家裡有嬰兒需要泡奶使用，安全等級就會建議挑選更嚴格的規格，確保每一滴水純淨。

3.定期更換濾芯

濾芯更換也是淨水器非常重要的關鍵，建議6個月左右就需要更換一次，當然如果是水質環境比較糟的地方，甚至3個月就需要替換，除了挑選好的濾芯，大廠牌也是關鍵，以免成為淨水器孤兒，用沒多久整組都要更換。

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關鍵字：

德國, BRITA, 淨水器, 濾水器, Her森森

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