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狗狗到底是肉食還是雜食性？3大法則挑選出最佳飼料

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文／C編

從生理構造來說，狗狗是肉食性動物，但隨著時代的自然演化來看，為了適應人類的生活方式，逐漸發展成雜食性，但並不代表牠們需要澱粉類型的食材，因此在選擇飼料的時候，建議可以從以下3個部分下手，選到最適合自家毛孩的食物。

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▲狗,飼料,Nature’s Logic,自然邏輯,Her森森,。（圖／Her森森）

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1.看清成分表

一般飼料的成分表，放在越前面的食材，代表成分較多，建議挑選有明確標示食材來源的產品最佳，尤其又以新鮮肉類、脫水乾燥肉類作為主成分更好，盡量避免容易致敏的成分，像是大豆、玉米、小麥等等，而安全且健康的蔬果，如果狗狗沒有出現過敏反應，也可以少量提供。

2.依犬種挑選

大部分的飼料都會標明適合什麼樣的犬種食用，分為大型犬、中型犬跟小型犬，或是成犬跟幼犬，建議要按照適合的年紀、體型，提供最佳的份量，以免營養太高導致變胖，容易出現很多疾病，營養不夠也會影響發育，所以吃食非常重要。

3.適口性

飼主在買飼料的時候，建議可以先上網了解一下適口性的狀況，然後先從小包裝試吃開始，確定狗狗喜歡、吃下肚也沒有特別的敏感狀況，比如：軟便、過敏等等，再考慮下手大包的飼料，這樣除了可以避免浪費之外，更能夠掌握好狗狗的健康狀況。

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▲狗,飼料,Nature’s Logic,自然邏輯,Her森森,。（圖／Her森森）

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