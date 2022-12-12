超準！第一眼看到手還是眼睛？秒測你的「真實本性」

編輯／Lily

身為不同個體，看待一件事情每個人的角度都不盡相同，同樣的一張圖大家映入眼簾的第一印象也不同，以下這張圖第一眼你看到的是什麼呢？秒測你的真實本性，測過都說準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

以上這張圖，你第一眼看到的是什麼呢？

A.一隻手



B.一滴淚



C.一隻眼



D.木窗

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選擇A.一隻手的你

你是個衝動的人，遇到事情很難冷靜，容易因為一時情緒做出草率決定，讓自己後悔不已，想要有進一步的發展，首先就要克制自己的衝動，凡事冷靜下來再做決定，寧可慢也不要快，否則很容易吃虧。

選擇B.一滴淚的你

你個性非常仁慈，總喜歡為他人想，也容易被感性誤事，做任何事情都容易搖擺不定。把這個優點運用在對的地方，你有感染力且容易說服別人，試著好好利用它，會有利於你未來發展。

選擇C.一隻眼的你

你的個性較為敏感，對於環境變化較容易感到不安，不喜歡冒險，喜歡處在穩定安全的環境中，真實的你有點缺乏自信，非常渴望能得到大家的認可和支持，可以試著偶爾跨出去舒適圈感受一下，你會發現沒你想的那麼難。

選擇D.木窗的你

你總喜歡自我設限，遇到困難總喜歡先否定自己，而不是想要試試看，你最大的敵人是你自己，別把自己框住，請勇敢嘗試更多可能性，即便失敗也沒關係，多試幾次你會變得更有勇氣。